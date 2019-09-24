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Дженнифер Лопес из "Стриптизерш" хочет засудить создателей фильма (Видео)

Дженнифер Лопес из "Стриптизерш" хочет засудить создателей фильма (Видео)
14:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Материал из New York Magazine и лег в основу сценария "Стриптизерш".

Недавно в российском прокате стартовал авантюрный триллер "Стриптизерши", основанный на реальных событиях. Однако Саманта Барбаш, реальный прототип героини Дженнифер Лопес, недовольна увиденным и собирается подать в суд за незаконное использование ее образа в фильме.

В картине Лорин Скафарии Дженнифер Лопес сыграла Рамону, вместе с другими девушками из стрип-клубов она разработала целую аферу по очистке карманов богатеньких дельцов с Уолл-стрит. Мужчины прекрасно проводили время в обществе гибких танцовщиц и алкоголя, а наутро просыпались с пустыми банковскими картами. Саманта Барбаш, чья история вдохновила режиссера на создание фильма "Стриптизерши", в 2017 году признала себя виновной, однако ей удалось договориться с прокуратурой, и мошенница получила всего пять лет условно.

Теперь же Барбаш намерена получить свою долю с киностудии STX Films, выпустившей картину. Ее адвокат заявил, что ей не заплатили за права на использование ее собственной истории. Кроме того, создателей обвиняют в клевете: в сюжет введены заведомо ложные сведения - в отличие от героини Дженнифер Лопес Саманта никогда не употребляла наркотики. 

 
 
 
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How to make a movie in 29 days... Taking you ALL the way behind the scenes of Hustlers. 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Но у представителей STX Films есть свое мнение на этот счет. 

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Мы будем защищать наше право экранизировать истории, основанные на фактах и общедоступных материалах. С нетерпением ждем решения суда по этому вопросу,- заявили они. Напомним, что преступную схему Саманты Барбаш и ее подельниц описала в своей статье журналистка Джессика Пресслер.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Трейлер, Дженнифер Лопес, New York Magazine, Стриптизерши, Джессика Пресслер, Саманта Барбаш.
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