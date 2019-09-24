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Перезапуск "Крутого Уокера": кто заменит Чака Норриса

Перезапуск "Крутого Уокера": кто заменит Чака Норриса
15:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: коллаж

Новости культуры:Новым техасским рейнджером в перезапуске картины станет звезда сериала "Сверхъестественное".

Телестудия CBS запустила в производство перезапуск популярного в 90-е сериала "Крутой Уокер" ("Уокер, техасский рейнджер").

Как сообщает Deadline, роль главного героя по имени Корделл Уокер, которого в оригинале играл Чак Норрис, получил звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки.

Сценарий напишет Анна Фрике, она же станет одним из продюсеров сериала, а исполнительным продюсером выступит Дэн Лин ("Смертельное оружие").

По сюжету, Уокер, вдовец и отец двоих детей, возвращается в родной Остин после двух лет работы под прикрытием. Вместе со своей напарницей, одной из немногих женщин-рейнджеров, он продолжает бороться с преступностью.

О дате выхода шоу "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" пока не сообщается.

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Напомним, "Крутой Уокер" выходил на CBS с 1993 по 2001 годы. Было отснято восемь сезонов. Сериал показывали более чем в 100 странах. В 2005 году сериал получил полнометражное продолжение — "Испытание огнем".

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Сериал, Актер, Чак Норрис, Джаред Падалеки, Перезапуск, Уокер техасский рейнджер, Крутой Уокер.
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