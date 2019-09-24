Фильм "Цена правды" о Голодоморе получил престижную награду польского кинофестиваля

Новости культуры:После победы украинского фильма "Штангист" на кинофестивале в Греции еще одна лента, созданная при поддержке Госкино, получила престижную награду.

Как сообщает Госкино в Facebook, одна из самых ожидаемых кинопремьер этой осени, польско-украинско-британский фильм о Голодоморе в Украине "Цена правды" победил на кинофестивале в Гдыне (Польша), который проходил с 16 по 21 сентября.

Исторический триллер польского режиссера Агнешки Холланд получил главную награду фестиваля - "Золотых Львов". Кроме того, художник-постановщик ленты Гжегож Пионтковский получил специальный приз за лучший продакшн-дизайн.

В основу фильма положена реальная история британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в СССР. Он хотел рассказать миру правду о преступлениях сталинского режима и, в частности, о Голодоморе в Украине. Однако западные политики решили не брать во внимание неудобную для них правду, а авторитетные издания не публиковали его репортажи. Статьи, которые Гарет Джонс написал во время своего путешествия по Украине в те годы, со временем вдохновили Джорджа Оруэлла на создание романа "Скотный двор".

Мировая премьера ленты под названием "Mr. Jones" состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале, а недавно фильм попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Уже 28 ноября "Цена правды" выйдет в широкий украинский кинопрокат.

Ежегодный Польский фестиваль художественных фильмов в Гдыне проводится с 1974 года и является одним из старейших фестивалей в Европе. Основное внимание на фестивале уделяется ярким польским кинопремьерам, мероприятие сопровождается красными дорожками и большим количеством звезд польского кинематографа.