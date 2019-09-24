Украинский фильм претендует на премию Европейской киноакадемии

Новости культуры:Украинский фильм "Штангист" стал кандидатом на получение премии Европейской киноакадемии.

Украинский фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, завоевавший уже несколько наград, стал кандидатом на получение премии Европейской киноакадемии.

Как сообщает Госкино в Facebook, короткометражная лента получила престижную награду на кинофестивале в Греции - SHORT FILM FESTIVAL IN DRAMA. Этот фестиваль - один из 20-ти, которые квалифицируют кандидатов на соискание премии Европейской киноакадемии в категории лучший короткометражный фильм.

Награждение победителей состоялось в субботу 21 сентября. Отмечается, что для "Штангиста" это 11-награда и 30-ое участие в международном кинофестивале.

Фильм "Штангист" создан в копродукции Украины и Польши. Это дебютная короткометражная работа режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, рассказывающая историю о цене победы в профессиональном спорте. Картина показывает жизнь тяжелоатлета, готовящегося к важным соревнованиям. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Александр Лой.