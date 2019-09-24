Скачать
Вторник, 24.09.2019
Зеленский перезагружает власть: подробности - в указе
Зеленский перезагружает власть: подробности - в указе
Донбасс следует рассматривать не как проблему - Данилюк
Донбасс следует рассматривать не как проблему - Данилюк
Брешия - Ювентус: анонс и прогноз на матч 5-го тура Серии А
Брешия - Ювентус: анонс и прогноз на матч 5-го тура Серии А
Переборщила: пьяная Леди Гага оказалась под машиной (Видео)
Переборщила: пьяная Леди Гага оказалась под машиной (Видео)

Украинский фильм претендует на премию Европейской киноакадемии

Украинский фильм претендует на премию Европейской киноакадемии
16:49 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Украинский фильм "Штангист" стал кандидатом на получение премии Европейской киноакадемии.

Украинский фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, завоевавший уже несколько наград, стал кандидатом на получение премии Европейской киноакадемии.

Как сообщает Госкино в Facebook, короткометражная лента получила престижную награду на кинофестивале в Греции - SHORT FILM FESTIVAL IN DRAMA. Этот фестиваль - один из 20-ти, которые квалифицируют кандидатов на соискание премии Европейской киноакадемии в категории лучший короткометражный фильм.

Награждение победителей состоялось в субботу 21 сентября. Отмечается, что для "Штангиста" это 11-награда и 30-ое участие в международном кинофестивале.

 Украинский фильм по достоинству оценили на Венецианском кинофестивале-2019

Фильм "Штангист" создан в копродукции Украины и Польши. Это дебютная короткометражная работа режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, рассказывающая историю о цене победы в профессиональном спорте. Картина показывает жизнь тяжелоатлета, готовящегося к важным соревнованиям. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Александр Лой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Украинский фильм, Госкино, Европейская киноакадемия, Штангист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
02 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
03 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появился график школьных каникул и выходных дней в 2019-2020
График школьных каникул и выходных
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Во имя животных: Тейлор Свифт отменила выступление по этичным нормам
Во имя животных: Тейлор Свифт отменила выступление по этичным нормам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь