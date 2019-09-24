Apple TV+ выпустил два тизера нового сериала "Прислуга" со звездой Рупертом Гринтом (Видео)

Новости культуры:О дате выхода сериала не сообщается.

Стриминговый сервис Apple TV+, который начнет свою работу 1 ноября, опубликовал сразу два загадочных тизера предстоящего сериала "Прислуга" (Servant) режиссеров М. Найта Шьямалана ("Стекло") и Лизы Брюльманн ("Убивая Еву").

Сценаристом выступил Тони Басгэллоп ("24 часа: Наследие").

В сериале снимались Руперт Гринт ("Гарри Поттер"), Лорен Эмброуз ("Секретные материалы"), Эринн Анова ("Двойка"), Тоби Кеббелл ("Черное зеркало"), Нелл Тайгер Фри ("Слишком стар, чтобы умереть молодым").

Пока о сюжете будущей ленты ничего не известно. О дате выхода сериала также не сообщается, возможно он появится на сервисе Apple TV+ в день его открытия - 1 ноября.