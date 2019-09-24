Вышел первый трейлер к фильму "Во все тяжкие" (Видео)

Новости культуры:Фильм расскажет о продолжении событий популярного одноименного сериала.

Netflix выпустил трейлер фильма "Путь: Во все тяжкие. Фильм" (El Camino: A Breaking Bad Movie), снятой по мотивам сериала "Во все тяжкие".Лента расскажет о продолжении событий популярного одноименного сериала.

Джесси Пинкман после освобождения из плена неонацистов отправляется к своим друзьям Барсуку (Мэтт Джонс) и Тощему Питу (Чарльз Бейкер). При этом Пинкмана разыскивает полиция штата. В конце трейлера Джесси, судя по всему, сдается — или связывается с человеком, который хотя бы в теории может ему помочь.

На вопрос собеседника: "Ты готов?" - Джесси отвечает согласием. Справка. Американская телевизионная драма "Во все тяжкие" (Breaking Bad) выходила на американском кабельном канале AMC с 2008 по 2013 годы.

Сюжет шоу был посвящен судьбе наркоторговцев Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол). За все время трансляции сериал получил 137 различных наград и стал одним из самых успешных проектов на американском ТВ.

Премьера фильма состоится 11 октября.