Уилл Смит превратится в наркобарона в новом фильме от Netflix

Новости культуры:Уилл Смит сыграет нью-йоркского криминального авторитета Ники Барнса в новом фильме Netflix.

Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером биографической ленты "Совет" (The Council) выступит Питер Ландесман ("Защитник").

Ники Барнс специализировался на продаже героина, что привело к аресту, а потом — сотрудничеству с федералами. Бывший преступник даже воспользовался программой по защите свидетелей после того, как полицейские придавили Совет в полном составе. Барнс скончался в 2012 году, но об этом объявили только в прошлом году.

Лента расскажет об организованной Барнсом преступной группировке, в которую входили семеро афроамериканцев, правивших в Гарлеме в 1970–80-х годах.

В основу ляжет история отношений между главой Совета – органа местного самоуправления – Ники Барнсом, которого СМИ окрестили "Мистером Неприкасаемым", и всеми остальными членами Совета.

О дате выхода картины не сообщается.