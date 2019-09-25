"Стрела" получит "женский" спин-офф про Канареек (Фото)

Новости культуры:Потенциальное шоу будет впервые представлено в виде секретного пилотного эпизода, привязанного к восьмому и заключительному сезону"Стрелы".

Сериал"Стрела" должен подойти к концу, но есть шанс, что некоторые из его персонажей продолжат жить в рамках спин-оффа.

Стало известно, что продюсеры супергеройского сериала"Стрела", выходящего с 2012 года, разрабатывают идею о новом проекте в пространстве той же вселенной, только на этот раз речь идет о"женском" варианте саги.

В пилоте главную роль исполнит Кэтрин Макнамара (Мия Смоук/Зеленая Cтрела), а Кэти Кэссиди Роджерс (Лорел Лэнс) и Джулиана Харкви (Дина Дрейк) сыграют Канареек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram aim high Публикация от Katherine McNamara (@kat.mcnamara) 4 Сен 2019 в 10:08 PDT

На данный момент других подробностей относительно нового шоу нет, но, учитывая актерский состав, не будет удивительным, если спин-офф во главе с женскими персонажами развернется в будущем"Стрелы". На самом деле фанаты сериала и одноименной серии DC комиксов уже догадывались, что руководители канала The СW планируют запустить подобный проект в рамках вселенной"Стрелы".

В сюжете седьмого сезона есть флешфорвард, который наталкивает на мысль, что Мия Смоук в исполнении Макнамары в дальнейшем станет центральным персонажем истории.

Шоураннер и исполнительный продюсер"Стрелы" Бет Шварц станет соавтором сценария для пилотного эпизода наряду с Марком Гуггенхаймом, Джилл Бланкеншип и Оскаром Бальдеррамой. Производством фильма займется Berlanti Productions при поддержке Warner Bros. Television.