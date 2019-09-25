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"Стрела" получит "женский" спин-офф про Канареек (Фото)

"Стрела" получит "женский" спин-офф про Канареек (Фото)
11:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Потенциальное шоу будет впервые представлено в виде секретного пилотного эпизода, привязанного к восьмому и заключительному сезону"Стрелы".

Сериал"Стрела" должен подойти к концу, но есть шанс, что некоторые из его персонажей продолжат жить в рамках спин-оффа.

Стало известно, что продюсеры супергеройского сериала"Стрела", выходящего с 2012 года, разрабатывают идею о новом проекте в пространстве той же вселенной, только на этот раз речь идет о"женском" варианте саги. 

В пилоте главную роль исполнит Кэтрин Макнамара (Мия Смоук/Зеленая Cтрела), а Кэти Кэссиди Роджерс (Лорел Лэнс) и Джулиана Харкви (Дина Дрейк) сыграют Канареек. 

 
 
 
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 aim high 

Публикация от Katherine McNamara (@kat.mcnamara)

На данный момент других подробностей относительно нового шоу нет, но, учитывая актерский состав, не будет удивительным, если спин-офф во главе с женскими персонажами развернется в будущем"Стрелы". На самом деле фанаты сериала и одноименной серии DC комиксов уже догадывались, что руководители канала The СW планируют запустить подобный проект в рамках вселенной"Стрелы". 

 
 
 
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Happy #Arrow Season 7 finale day! It’s gonna be a scream!

Публикация от Juliana Harkavy (@julianaharkavy)

В сюжете седьмого сезона есть флешфорвард, который наталкивает на мысль, что Мия Смоук в исполнении Макнамары в дальнейшем станет центральным персонажем истории. 

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Шоураннер и исполнительный продюсер"Стрелы" Бет Шварц станет соавтором сценария для пилотного эпизода наряду с Марком Гуггенхаймом, Джилл Бланкеншип и Оскаром Бальдеррамой. Производством фильма займется Berlanti Productions при поддержке Warner Bros. Television.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Warner Bros., Трейлер, Television, Женский, Стрелы, Бет Шварц, Джилл Бланкеншип, Марком Гуггенхаймом, Berlanti Productions, Кэтрин Макнамара, Кэти Кэссиди Роджерс.
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