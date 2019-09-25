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"Мы не одобряем насилие": Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с "Джокером"

"Мы не одобряем насилие": Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с "Джокером"
13:44 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Кинокомпания ответила на обвинения, связанные с большим количеством насилия в фильме "Джокер".

В августе состоялась мировая премьера фильма "Джокер" (в Украине выйдет на экраны 3 октября), главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс. Картина была хорошо встречена большинством зрителей, о чем свидетельствует рейтинг на IMDB (9,5/10).

В то же время, как пишет ВВС, очень много людей выступили против картины, из-за большого количества насилия в фильме.

В частности, семьи людей, убитых 20 июля 2012 года в кинотеатре Century Aurora 16 Movie Theater во время просмотра фильма о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды", отправили письмо в компанию Warner Bros., выразив озабоченность в связи с насилием в "Джокере". Авторы послания призвали киностудию присоединиться к акции против насилия с применением оружия.

Во время массового расстрела в погибли 12 человек. Сэнди Филлипс в тот день потеряла 24-летнюю дочь. Женщина рассказала, что ее привел в ужас один лишь трейлер фильма "Джокер", а муж Сэнди, Лонни Филлипс, стал автором письма, к которому присоединились американцы, чьи родные были убиты или ранены в кинотеатре семь лет назад. В письме содержится и просьба к студии лоббировать реформу оборота оружия, а также прекратить поддержку кандидатов, которые связаны с могущественным оружейным лобби в лице Национальной стрелковой ассоциации.

"Меня просто злит, что крупная кинокомпания не берет на себя ответственность и вообще не заботится о людях", - отметил Лонни Филлипс.

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В свою очередь, Warner Bros. опровергла данное утверждение, ответив в пресс-релизе, что фильм "Джокер" не является отражением насилия в реальном мире, не имеет целью сделать главного персонажа героем, а студия финансово помогает пострадавшим при массовых расстрелах, включая Aurora.

"У нашей компании большая история пожертвований пострадавшим от насилия, в том числе, в кинотеатре Aurora, и в последние недели наша материнская компания присоединилась к другим лидерам бизнеса, чтобы призвать политиков принять законы для борьбы с этой эпидемией. В то же время Warner Bros. считает, что одна из функций сторителлинга – провоцировать трудные разговоры вокруг сложных проблем. Не сомневайтесь: ни вымышленный персонаж Джокер, ни фильм о нем не одобряют реальное насилие в любых его формах. Намерением фильма, его авторов или студии не была героизация этого персонажа", - говорится в документе.

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Добавим, что сам Хоакин Феникс во время пресс-интервью на вопрос The Telegraph о возможных последствиях фильма, что картина может в конечном итоге вдохновить на ужасные преступления, ответил, что это не приходило ему в голову. После чего актер задумался и покинул комнату.

Также сообщается, что кинотеатр Aurora, в котором произошел расстрел, отменил показ "Джокера".

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Кино, Фильм, Warner Bros., Обвинение, Джокер.
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