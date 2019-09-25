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Будет страшно: Хаммер и Дакота Джонсон в новом фильме ужасов "Раны" (Видео)

Будет страшно: Хаммер и Дакота Джонсон в новом фильме ужасов "Раны" (Видео)
20:09 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Первый трейлер к новому ужастику оставил больше вопросов, чем ответов.

В устрашающем трейлере к фильму "Раны" исполнители главных ролей Арми Хаммер и Дакота Джонсон оказываются в пучине сумасшествия, столкнувшись с ужасом неведомого происхождения. В официальном описании к фильму речь идет всего лишь о "тревожных и таинственных событиях", которые происходят в Новом Орлеане с барменом по имени Уилл (Хаммер) после того, как он "подобрал потерянный в его баре телефон". В начале трейлера изображается разгоревшаяся в пивной драка, в результате которой кто-то из участников получает удар разбитой бутылкой.

В дальнейшем ужасные события только продолжают набирать обороты - включая видения с роящимися тараканами и крошащимися черепами. В то же время девушка Уилла Кэрри (Джонсон) не спит ночами, а сам Уилл продолжает разгадывать, что за зло стоит за всеми этими событиями.

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Несмотря на то, что Хаммер и Джонсон уже играли вместе в фильме 2010 года "Социальная сеть", там для них не нашлось совместных сцен. В "Ранах" же артисты наконец появятся на экране вместе.

Режиссером нового фильма станет Бабак Анвари, который в свое время получил от BAFTA приз лучшему режиссеру за свой хоррор-триллер "В тени" (2016). Мировая премьера "Ран" состоялась в этом году на фестивале "Сандэнс", а затем картина отправилась на Каннский кинофестиваль.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Трейлер, Американская актриса, Дакота Джонсон.
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