Сколько Роберт Паттинсон получит за главную роль в "Бэтмене" (Фото)

Новости культуры:Брюс Уэйн, как известно, богат, а вот следующий актер, который сыграет его в кино, похоже, будет довольствоваться не самым большим гонораром.

На днях стало известно, что Джона Хилл ведет переговоры, чтобы сыграть злодея в грядущем фильме Мэтта Ривза, а потом журналист Variety Джастин Кролл поделился любопытной информацией.

Как оказалось, Хилл обдумывает предложение сняться в экранизации комиксов DC как минимум месяц, причем одной из причин, по которым актер не может принять окончательное решение, стал размер его гонорара.

Вероятный антагонист Роберта Паттинсона, по словам Кролла, запросил за участие в фильме 10 миллионов долларов. К слову, сам Паттинсон, несмотря на главную роль, получит за съемки лишь около 5 миллионов.

А ведь терпеть муки ежедневного облачения в тесный костюм Бэтмена предстоит именно ему. Кажется, дело пахнет несправедливостью. Или у кого-то просто непомерные аппетиты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Rework of an old piece #thebatman Публикация от Bosslogic (@bosslogic) 18 Май 2019 в 9:35 PDT

С другой стороны, пятимиллионный гонорар вовсе не обязательно должен быть окончательным. Роберт Паттинсон может заключить контракт на несколько фильмов, а также его доход может увеличиться, если "Бэтмен" Мэтта Ривза окажется успешным. Например, Роберт Дауни-младший за первый выход в образе Железного Человека получил лишь 500 тысяч долларов, зато последующее участие в киновселенной Marvel принесло ему буквально все деньги Тони Старка.

Как бы то ни было, сейчас грядущий "Бэтмен" занимает позицию одного из самых ожидаемых фильмов DC, и слухов вокруг него станет только больше. Поэтому можно не сомневаться, что новая информация о гонорарах актеров и особенностях их ролей не заставит себя ждать.