Скачать
Четверг, 26.09.2019
Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа
Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа
Порошенко празднует 54 года: жизненный путь 5-го президента (Фото)
Порошенко празднует 54 года: жизненный путь 5-го президента (Фото)
Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия
Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия

Сколько Роберт Паттинсон получит за главную роль в "Бэтмене" (Фото)

Сколько Роберт Паттинсон получит за главную роль в "Бэтмене" (Фото)
10:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Брюс Уэйн, как известно, богат, а вот следующий актер, который сыграет его в кино, похоже, будет довольствоваться не самым большим гонораром.

На днях стало известно, что Джона Хилл ведет переговоры, чтобы сыграть злодея в грядущем фильме Мэтта Ривза, а потом журналист Variety Джастин Кролл поделился любопытной информацией.

Как оказалось, Хилл обдумывает предложение сняться в экранизации комиксов DC как минимум месяц, причем одной из причин, по которым актер не может принять окончательное решение, стал размер его гонорара.

Вероятный антагонист Роберта Паттинсона, по словам Кролла, запросил за участие в фильме 10 миллионов долларов. К слову, сам Паттинсон, несмотря на главную роль, получит за съемки лишь около 5 миллионов.

А ведь терпеть муки ежедневного облачения в тесный костюм Бэтмена предстоит именно ему. Кажется, дело пахнет несправедливостью. Или у кого-то просто непомерные аппетиты. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Rework of an old piece #thebatman

Публикация от Bosslogic (@bosslogic)

В Украине состоялась премьера фильма "Щегол" (Видео)

С другой стороны, пятимиллионный гонорар вовсе не обязательно должен быть окончательным. Роберт Паттинсон может заключить контракт на несколько фильмов, а также его доход может увеличиться, если "Бэтмен" Мэтта Ривза окажется успешным. Например, Роберт Дауни-младший за первый выход в образе Железного Человека получил лишь 500 тысяч долларов, зато последующее участие в киновселенной Marvel принесло ему буквально все деньги Тони Старка.

Как бы то ни было, сейчас грядущий "Бэтмен" занимает позицию одного из самых ожидаемых фильмов DC, и слухов вокруг него станет только больше. Поэтому можно не сомневаться, что новая информация о гонорарах актеров и особенностях их ролей не заставит себя ждать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бэтмен, Джона Хилл, Роберта Паттинсона, Сумерек, Джастин Кролл, Мэтта Ривза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
02 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
03 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
04 Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Зачем мы видим сны: ученые уже дали ответ на этот вопрос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)
Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)
Курс валют на 26 сентября: доллар бьет рекорды, гривна укрепилась
Курс валют на 26 сентября: доллар бьет рекорды
Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала
Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь