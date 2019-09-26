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Четверг, 26.09.2019
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В Украине состоялась премьера фильма "Щегол" (Видео)

В Украине состоялась премьера фильма "Щегол" (Видео)
09:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Первые официальные трейлеры фильма "Щегол" появились на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

26 сентября на большой экран вышла кинолента "Щегол" (The Goldfinch), в основу которой положен сюжет романа Донны Тарт. Сеть уже успели покорить чувственные трейлеры, поэтому фильму прогнозируют огромный успех в прокате.

Стоит отметить, что кинокартина снята по мотивам романа Донны Тарт, который стал лауреатом Пулитцеровской премии.

По сюжету, который одинаков и в романе, и в ленте, парень Тео (Теодор) теряет маму в 13 лет. Во время их пребывания в Метрополитен-музее произошел взрыв. В результате теракта мама парня погибла, а он чудом остался жив. После трагедии ему придется пройти нелегкий путь, на котором ему придется взрослеть в одиночестве, переживая скорбь и отчаяние.

Главную роль в картине исполнил Енсел Елгорт, звезда фильмов "Виноваты звезды" и "На драйве", а его коллегой по съемочной площадке стала Николь Кидман. Премьера фильма запланирована на сентябрь 2019 года.

Смотреть официальный трейлер фильма "Щегол": видео 

Смотреть трейлер фильма "Щегол": видео 

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Напомним, что хорошиеновости для поклонников Фреи Майклсон. Выяснилось, что Райли Воулкел, исполнившая роль могущественной ведьмы, станет приглашенной звездой во втором сезонесериала "Наследие". Правда, по сообщению портала TV Guide, увидеть ееможно будет только в шестом эпизоде.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Warner Bros., Щеголь, Трейлер, Виноваты звезды, На драйве, The Goldfinch, Донны Тарт.
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