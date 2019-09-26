В Украине состоялась премьера фильма "Щегол" (Видео)

Новости культуры:Первые официальные трейлеры фильма "Щегол" появились на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

26 сентября на большой экран вышла кинолента "Щегол" (The Goldfinch), в основу которой положен сюжет романа Донны Тарт. Сеть уже успели покорить чувственные трейлеры, поэтому фильму прогнозируют огромный успех в прокате.

Стоит отметить, что кинокартина снята по мотивам романа Донны Тарт, который стал лауреатом Пулитцеровской премии.

По сюжету, который одинаков и в романе, и в ленте, парень Тео (Теодор) теряет маму в 13 лет. Во время их пребывания в Метрополитен-музее произошел взрыв. В результате теракта мама парня погибла, а он чудом остался жив. После трагедии ему придется пройти нелегкий путь, на котором ему придется взрослеть в одиночестве, переживая скорбь и отчаяние.

Главную роль в картине исполнил Енсел Елгорт, звезда фильмов "Виноваты звезды" и "На драйве", а его коллегой по съемочной площадке стала Николь Кидман. Премьера фильма запланирована на сентябрь 2019 года.

Смотреть официальный трейлер фильма "Щегол": видео

Смотреть трейлер фильма "Щегол": видео

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