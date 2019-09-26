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"Клара и волшебный дракон": первый трейлер нового украинского мультфильма (Видео)

"Клара и волшебный дракон": первый трейлер нового украинского мультфильма (Видео)
16:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:После успеха анимации "Украденная принцесса: Руслан и Людмила", в прокат скоро выйдет еще один украинский мультфильм "Клара и волшебный дракон".

Режиссером выступил Александр Клименко.

Персонажей озвучивали Вероника Лукьяненко, актриса сериала "Школа"; Александр Погребняк, голос Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия"; Сергей Солопай, актер дубляжа канала 1+1; Дмитрий Завадский, голос которого можно услышать в фильмах "Аватар" и "Богемская Рапсодия", Олег Лепенец, известный по дубляжу Роберта Дауни Младшего в фильме "Мстители", Дмитрий Гаврилов, голос Дэдпула и Тора и многие другие.

Согласно синопсису, девушка Клара живет в маленьком домике вместе с тремя странными обезьянками и даже не подозревает, что жизнь готовит ей вызов. Раз в тысячу лет в сказочном лесу появляется волшебный Дракон, который обладает сверхъестественными способностями. На него начинают охоту Силы Зла, но Клара вместе с двумя друзьями жизнерадостным енотом и ворчливым Гномом, решают спасти маленького Дракона и вернуть его домой. Во время путешествия друзья узнают, что Силы Зла на самом деле охотятся не только на Дракона, а также на Клару.

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Германии

Чем закончатся приключения и кем на самом деле является лесная девушка Клара можно будет узнать уже совсем скоро - в прокат анимация выйдет 26 октября.

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