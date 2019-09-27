Скачать
Пятница, 27.09.2019
Пристайко договорился с главой МИД Шри-Ланки о безвизе: детали
Пристайко договорился с главой МИД Шри-Ланки о безвизе: детали
МВФ и Украина будут обсуждать новую программу финансирования
МВФ и Украина будут обсуждать новую программу финансирования
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

"Для меня это большая честь": Сергей Лозница стал лауреатом госпремии имени Довженка

"Для меня это большая честь": Сергей Лозница стал лауреатом госпремии имени Довженка
10:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook.com

Новости культуры:Кинорежиссер Сергей Лозница стал лауреатом государственной премии имени Александра Довженко.

За создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс" украинский режиссер Сергей Лозница получил государственную премию имени Александра Довженко.

"В соответствии с Указом президента Украины № 630/2019 "О присуждении Государственной премии Украины имени Александра Довженко", в 2019 году премия присуждена кинорежиссеру Лознице Сергею Владимировичу - за создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс" (2018)", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госкино Украины в четверг.

Высокую награду лауреату вручил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Сергей Лозница снимает кино мощного содержания - это большая ответственность и большой дар. Мы сделаем все возможное, чтобы таким художникам предоставлять возможность творить и реализовываться", - отметил Бородянский.

"Для меня большая честь получить такую важную государственную награду. За свою 24-летнюю кинодеятельность я снял 25 фильмов, но это первая моя лента, созданная при поддержке Госкино. Это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли в украинском киноиндустрии за последние пять лет" – отметил Лозница.

Украинский фильм претендует на премию Европейской киноакадемии

Государственная премия Украины имени Александра Довженко - это государственная награда Украины, установленная для празднования за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства. Премия учреждена по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося деятеля украинской культуры Александра Довженко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Лозница, Премия, Кино, Кинорежиссер, Госкино, Госпремия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
03 Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
04 Ким Кардашян в 18 лет: знаменитость показала свое юношеское фото
05 Скандал в США: Климкин считает, что Зеленский вышел из ситуации "с плюсами"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госпогранслужба отчиталась о ситуации на донбасских КПВВ
Госпогранслужба отчиталась о ситуации на донбасских КПВВ
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
Синоптическое утешение: погода на Воздвижение Господня
Google с днем рождения!: компания выпустила праздничный Doodle к 21-летию
Google с днем рождения!: компания выпустила праздничный Doodle к 21-летию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь