"Для меня это большая честь": Сергей Лозница стал лауреатом госпремии имени Довженка

Новости культуры:Кинорежиссер Сергей Лозница стал лауреатом государственной премии имени Александра Довженко.

За создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс" украинский режиссер Сергей Лозница получил государственную премию имени Александра Довженко.

"В соответствии с Указом президента Украины № 630/2019 "О присуждении Государственной премии Украины имени Александра Довженко", в 2019 году премия присуждена кинорежиссеру Лознице Сергею Владимировичу - за создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс" (2018)", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госкино Украины в четверг.

Высокую награду лауреату вручил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Сергей Лозница снимает кино мощного содержания - это большая ответственность и большой дар. Мы сделаем все возможное, чтобы таким художникам предоставлять возможность творить и реализовываться", - отметил Бородянский.

"Для меня большая честь получить такую важную государственную награду. За свою 24-летнюю кинодеятельность я снял 25 фильмов, но это первая моя лента, созданная при поддержке Госкино. Это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли в украинском киноиндустрии за последние пять лет" – отметил Лозница.

Государственная премия Украины имени Александра Довженко - это государственная награда Украины, установленная для празднования за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства. Премия учреждена по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося деятеля украинской культуры Александра Довженко.