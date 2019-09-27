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Пятница, 27.09.2019

"Миссис Флетчер": первый трейлер мини-сериала (Видео)

Телеканал HBO после премьеры тизера "Нового Папы", представил первый трейлер мини-сериала "Миссис Флетчер" (Mrs. Fletcher), главную роль в котором играет Кэтрин Хан. Основой нового телешоу стал одноименный бестселлер Тома Перротты 2017 года. Сериал расскажет о разведенной матери Ив Флетчер, которая отправляет любимого сына в колледж. Оставшись в полном одиночестве, она пытается понять, что ей делать дальше. Чтобы наладить личную жизнь, она придумывает себе сексуальное альтер эго и отправляется исследовать свои эротические фантазии. Премьера "Миссис Флетчер" состоится 27 октября.
112.ua
Фото: twitter
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Сериал, HBO, Трейлер, Мини-сериал, Миссис Флетчер, Mrs. Fletcher.
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