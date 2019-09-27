Скачать
Пятница, 27.09.2019
Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
Работа Рады в цифрах: кто больше всего выступал в зале (Фото)
Работа Рады в цифрах: кто больше всего выступал в зале (Фото)
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года

Marvel и Sony помирились: продолжения "Человека-паука" стоит ожидать в 2021 году

Marvel и Sony помирились: продолжения "Человека-паука" стоит ожидать в 2021 году
20:59 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Студии решили противоречия и снимут третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом.

Человек-паук вернется в Киновселенную Marvel после разрыва Sony Pictures и The Walt Disney Studios. Представители обеих компаний объявили о том, что Marvel Studios (дочерняя компания Disney) и ее президент Кевин Файги будут продюсировать третий фильм в серии "Человек-паук" с Томом Холландом в главной роли. Издание Deadline пишет, что фильм выйдет 16 июля 2021 года. Более того, Человек-паук также появится в предстоящем фильме Marvel Studios.

"Я очень рад, что путешествие Человека-паука в Кинематографической вселенной Марвел продолжится, и все мы в Marvel Studios рады, что продолжим работать над этим, - сказал Файги. - Человек-паук - это мощный символ и герой, чья история охватывает все эпохи и аудитории по всему миру. Он также оказался единственным героем, обладающим сверхсилой пересекать кинематографические вселенные. Поэтому, поскольку Sony продолжает разрабатывать свою собственную вселенную Паука, вы никогда не знаете, какие сюрпризы может преподнести будущее".

"Это потрясающе. История Питера Паркера резко изменилась в фильме "Вдали от дома", и я безмерно счастлива, что мы все продолжим работать вместе и увидим, куда приведет его путешествие, - сказала Эми Паскаль, продюсер фильмов с Холландом. - Это было успешное партнерство для студий, франшизы и фанатов, и я очень рада, что оно продолжится".

Режиссер "Человека-паука" присоединился к касту нового шпионского сериала

В сети заговорили о том, что Disney, недовольные распределением финансирования и доходов, обеспечат третий фильм о Человеке-пауке на 25% и получат соответствующую долю доходов. Ранее корпорация получала всего 5% от от валового кассового дохода и прибыль от мерчандайзинга.

Напомним, что "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в прокате более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым релизом Sony Pictures за все время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Человек-паук, Эндрю Гарфилд, Том Холланд, Тоби Магуайер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
03 Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
04 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
05 Сахарный диабет у мужчин: главные признаки болезни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше
В Украине выросла реальная зарплата
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь