"Симпсоны" предсказали речь Греты Тунберг об изменении климата еще в 2007 году (Видео)

Симпсоны еще раз предсказали будущее в мультипликационном сериале "Симпсоны" в 2007 года. В оной из серий культового мультика Лиза Симпсон произнесла почти такую же речь об изменении климата, что и Грета Тунберг.
В понедельник (23 сентября) Тунберг произнесла волнующую речь в ООН, где она призвала мировых лидеров покончить с бездействие в отношении изменения климата.
Инсайдеры провели параллели с известным мультфильм и откопали саму речь Лизы Симпсон, в котором он пытается спасти Спрингфилд от опасностей экологической катастрофы.
В своей речи она пытается открыть глаза своим одноклассникам и рассказывает о том, что может случиться со Спрингфилдом через 50 лет, если не будет сделано что-либо, что может предотвратить неизбежный ущерб от изменения климата. Видео, который вы можете посмотреть ниже, удивительно похож на речь, произнесенную Гретой Тунберг на этой неделе.
The Simpsons predicted Greta Thunberg. pic.twitter.com/lfwL0wTYZI
— (@PollyObscurum) 27 сентября 2019 г.
Fans claim The Simpsons predicted Greta Thunberg's UN speech https://t.co/NIeSjCxuIn pic.twitter.com/JejTqdzyjL
— (@NewshubNZ) 27 сентября 2019 г.
Это не первый случай, когда анимационный сериал предсказал будущее. Создатели предсказали ход "Безумной королевы" Дейенерис Таргариен в эпизоде 5 финальной серии "Игры престолов. Эпизод пародии известного сериала был показан в 2017 году в серии под названием "Крепостные". В конце серии Гомер с семьей смотрит как огромный дракона уничтожает Спрингфилд и всех его обитателей.
В 2000 году в эпизоде "Барт в будущем" было также предусмотрено будущее, в котором Лиза Симпсон стала президентом США и унаследовала "серьезный финансовый кризис" от предыдущего президента.