"Симпсоны" предсказали речь Греты Тунберг об изменении климата еще в 2007 году (Видео)

Новости культуры:Создатели Спрингфилда изобрели свой кристальный шар, с помощью которого с легкостью предсказывают будущее.

Симпсоны еще раз предсказали будущее в мультипликационном сериале "Симпсоны" в 2007 года. В оной из серий культового мультика Лиза Симпсон произнесла почти такую же речь об изменении климата, что и Грета Тунберг.

В понедельник (23 сентября) Тунберг произнесла волнующую речь в ООН, где она призвала мировых лидеров покончить с бездействие в отношении изменения климата.

Инсайдеры провели параллели с известным мультфильм и откопали саму речь Лизы Симпсон, в котором он пытается спасти Спрингфилд от опасностей экологической катастрофы.

В своей речи она пытается открыть глаза своим одноклассникам и рассказывает о том, что может случиться со Спрингфилдом через 50 лет, если не будет сделано что-либо, что может предотвратить неизбежный ущерб от изменения климата. Видео, который вы можете посмотреть ниже, удивительно похож на речь, произнесенную Гретой Тунберг на этой неделе.

Fans claim The Simpsons predicted Greta Thunberg's UN speech https://t.co/NIeSjCxuIn pic.twitter.com/JejTqdzyjL

Это не первый случай, когда анимационный сериал предсказал будущее. Создатели предсказали ход "Безумной королевы" Дейенерис Таргариен в эпизоде 5 финальной серии "Игры престолов. Эпизод пародии известного сериала был показан в 2017 году в серии под названием "Крепостные". В конце серии Гомер с семьей смотрит как огромный дракона уничтожает Спрингфилд и всех его обитателей.

В 2000 году в эпизоде "Барт в будущем" было также предусмотрено будущее, в котором Лиза Симпсон стала президентом США и унаследовала "серьезный финансовый кризис" от предыдущего президента.