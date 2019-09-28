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"Симпсоны" предсказали речь Греты Тунберг об изменении климата еще в 2007 году (Видео)

"Симпсоны" предсказали речь Греты Тунберг об изменении климата еще в 2007 году (Видео)
15:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Создатели Спрингфилда изобрели свой кристальный шар, с помощью которого с легкостью предсказывают будущее.

Симпсоны еще раз предсказали будущее в мультипликационном сериале "Симпсоны" в 2007 года. В оной из серий культового мультика Лиза Симпсон произнесла почти такую же речь об изменении климата, что и Грета Тунберг.

В понедельник (23 сентября) Тунберг произнесла волнующую речь в ООН, где она призвала мировых лидеров покончить с бездействие в отношении изменения климата.

Инсайдеры провели параллели с известным мультфильм и откопали саму речь Лизы Симпсон, в котором он пытается спасти Спрингфилд от опасностей экологической катастрофы.

В своей речи она пытается открыть глаза своим одноклассникам и рассказывает о том, что может случиться со Спрингфилдом через 50 лет, если не будет сделано что-либо, что может предотвратить неизбежный ущерб от изменения климата. Видео, который вы можете посмотреть ниже, удивительно похож на речь, произнесенную Гретой Тунберг на этой неделе.

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Это не первый случай, когда анимационный сериал предсказал будущее. Создатели предсказали ход "Безумной королевы" Дейенерис Таргариен в эпизоде 5 финальной серии "Игры престолов. Эпизод пародии известного сериала был показан в 2017 году в серии под названием "Крепостные". В конце серии Гомер с семьей смотрит как огромный дракона уничтожает Спрингфилд и всех его обитателей.

В 2000 году в эпизоде "Барт в будущем" было также предусмотрено будущее, в котором Лиза Симпсон стала президентом США и унаследовала "серьезный финансовый кризис" от предыдущего президента.

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Все по теме:

Симпсоны, Сериал, Будущее, Спрингфилд, The Simpsons, Грета Тунберг, Предсказание будущего.
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