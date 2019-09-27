Снуп Дог выпустил кавер-версию на главный саундтрек к сериалу "Острые козырьки" (Видео)

Новости культуры:"По приказу Снупа Шелби".

Как оказалось, Снуп Дог - настоящий поклонник британского сериала "Острые козырьки". Совсем недавно он записал свою собственную версию песни "Red Right Hand", которая стала главным саундтреком криминального сериала.

Фанаты сразу же принялись комментировать, что главная тема сериала достаточно сильно изменилась, но это не удевильно, ведь песня "Red Right Hand" исполнена в стиле хип-хоп Западного побережья.

Версию Снуп Дога опубликовали сегодня на официальном аккаунте сериала в Twitter. "По приказу Острых козырьков мы представляем вам песню "Red Right Hand" в исполнении Снупа Шелби", - подписали твит на официальном аккаунте.

Что касается самой обложки, она мгновенно выдает узнаваемый стиль Снупа, который дает новый взгляд на классический трек Ника Кейва. В видео смонтированы некоторые моменты из всех пяти сезонов сериала "Остые козырьки".

"Есть много людей, которые следят за этим сериалом и тоже хотят принять участие", - говорит он. "Это Брэд Питт, Снуп Дог, A$AP Rocky. Я думаю, что в шестом сезоне мы немного приоткроем дверь, чтобы привлечь некоторых знаменитых актеров. Главное, чтобы они были хорошими актерами. Нам только вот удалось залучить в сериал лучшего актера, как вот Сэм Клафлин, который играет Мосли. Он идеален", - сказал Стивен Найт газеты The Guardian.

Шестой сезон "Острых козырьков" следует ожидать в 2021 году.