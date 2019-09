СМИ: Том Хиддлстон начал встречаться с коллегой по фильму "Предательство"

На этот раз он подогрел слухи о том, что у него завязался роман с коллегой по спектаклю "Предательство" Зави Эштон. Пару видели вместе на аукционе в Нью-Йорке.

Говорят, что актер встречается с коллегой по "Предательству" Зави Эштон уже около шести месяцев, и со стороны Хиддлстона нет никаких попыток препятствовать этим слухам. Еще больше разговоров об их отношениях началось после того, как они продолжили вместе проводить время в Нью-Йорке. Там Хиддлстон и Эштон разыгрывали VIP-билеты на свою пьесу "Предательство".

Происходило все на 32-м ежегодном бродвейском аукционе, вырученные средства от которого пойдут на борьбу со СПИДом.

posting these everywhere bc tom hiddleston is cute cute pic.twitter.com/dYcDmR51Kj

— (@norazzzz13) 22 сентября 2019 г.