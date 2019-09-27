СМИ: Том Хиддлстон начал встречаться с коллегой по фильму "Предательство"

Новости шоу бизнеса:Том Хиддлстон вновь оказался в центре внимания.

На этот раз он подогрел слухи о том, что у него завязался роман с коллегой по спектаклю "Предательство" Зави Эштон. Пару видели вместе на аукционе в Нью-Йорке.

Говорят, что актер встречается с коллегой по "Предательству" Зави Эштон уже около шести месяцев, и со стороны Хиддлстона нет никаких попыток препятствовать этим слухам. Еще больше разговоров об их отношениях началось после того, как они продолжили вместе проводить время в Нью-Йорке. Там Хиддлстон и Эштон разыгрывали VIP-билеты на свою пьесу "Предательство".

Происходило все на 32-м ежегодном бродвейском аукционе, вырученные средства от которого пойдут на борьбу со СПИДом.

posting these everywhere bc tom hiddleston is cute cute pic.twitter.com/dYcDmR51Kj — (@norazzzz13) 22 сентября 2019 г.

Том и Зави для этого мероприятия выбрали соответствующие наряды в синих оттенках. На Эштон было темно-синее клетчатое платье в пол, а Хиддлстон решил надеть синий джемпер и джинсы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram They’re official???? SOMEONE ANSWER ME Публикация от (@jotunslut) 24 Сен 2019 в 11:33 PDT

Об отношениях актера не говорили со времен его романа с Тейлор Свифт. Говорят, что именно с тех пор он и предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Источник сообщил одному из изданий, что Том действительно сильно влюблен в Зави и вместе они гораздо больше, чем полгода, но из-за большой секретности об этом никто не знает. По словам инсайдера, Хиддлстон думает, что она может быть любовью всей его жизни.