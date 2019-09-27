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СМИ: Том Хиддлстон начал встречаться с коллегой по фильму "Предательство"

СМИ: Том Хиддлстон начал встречаться с коллегой по фильму "Предательство"
15:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Том Хиддлстон вновь оказался в центре внимания.

На этот раз он подогрел слухи о том, что у него завязался роман с коллегой по спектаклю "Предательство" Зави Эштон. Пару видели вместе на аукционе в Нью-Йорке.

Говорят, что актер встречается с коллегой по "Предательству" Зави Эштон уже около шести месяцев, и со стороны Хиддлстона нет никаких попыток препятствовать этим слухам. Еще больше разговоров об их отношениях началось после того, как они продолжили вместе проводить время в Нью-Йорке. Там Хиддлстон и Эштон разыгрывали VIP-билеты на свою пьесу "Предательство".

Происходило все на 32-м ежегодном бродвейском аукционе, вырученные средства от которого пойдут на борьбу со СПИДом.

Том и Зави для этого мероприятия выбрали соответствующие наряды в синих оттенках. На Эштон было темно-синее клетчатое платье в пол, а Хиддлстон решил надеть синий джемпер и джинсы.

 
 
 
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They’re official???? SOMEONE ANSWER ME

Публикация от (@jotunslut)

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Об отношениях актера не говорили со времен его романа с Тейлор Свифт. Говорят, что именно с тех пор он и предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Источник сообщил одному из изданий, что Том действительно сильно влюблен в Зави и вместе они гораздо больше, чем полгода, но из-за большой секретности об этом никто не знает. По словам инсайдера, Хиддлстон думает, что она может быть любовью всей его жизни.

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Все по теме:

Роман, Дисней, Сериал, Marvel, Знаменитости, Звезды, Том Хиддлстон, Локи, Роман с коллегой.
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