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Среда, 25.09.2019
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Нежно прижимала к себе: папарацци засняли Аманду Сейфрид с маленьким ребенком

Нежно прижимала к себе: папарацци засняли Аманду Сейфрид с маленьким ребенком
21:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от окружающих, так что младенец у нее на руках вызвал нешуточный интерес.

У Аманды есть двухлетняя дочь Нина, которую она родила от актера Томаса Садоски. Однако все два года она тщательно прятала дочь от постороннего внимания, существует очень мало её снимков. Поэтому, увидев Сейфрид с ребенком, папарацци постарались сделать как можно более четкие и красивые кадры.

Каково же было их разочарование, когда при максимальном приближении они обнаружили, что ребенок ненастоящий! В объективы фотоаппаратов попал довольно реалистично сделанный резиновый пупс. Когда актриса прижимала его к себе, создавалось впечатление, что она держит на руках живого ребенка.

Довольно скоро выяснилось, что в Нью-Йорке начались съемки картины "Глоток воздуха", а куклу актрисе выдали для репетиций. Позже она появилась на улице с настоящим малышом, но это совершенно точно не была ее дочь - двухлетние дети уже вырастают побольше.

 
 
 
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@amouthfulofair

Публикация от Amanda Seyfried (@mingey)

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В драме "Глоток воздуха" будет освещена актуальная тема послеродовой депрессии. Главная героиня, только что родив, проваливается в вымышленный мир и существует одновременно в процессе творческого самовыражения и в процессе развивающегося психического заболевания.

Когда фильм появится на экранах, пока не известно.

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Ребенок, Фильм, Знаменитости, Звезды, Папарацци, Аманда Сейфрид.
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