Луи Томлинсон признался, что "устал от теории фанатов", что встречается с Гарри Стайлсом

Новости шоу бизнеса:Спустя трех лет после распада One Direction фанаты все еще надеются на романтику Луи Томлинсона и Гарри Стайлса. В своем интервью Луи прокомментировал это.

Поклонники One Direction, похоже, просто не могут отказаться от своей любовной теории на счет Луи Томлинсон и Гарри Стайлс, роман которых даже обзавелся именем "Ларри Стайлинсон". Луи объясняет в новом интервью: "Я знаю, что в культурном отношении это интересно"; "Но я устал от этого".

Теория фанатов развивалась в самом начале славы One Direction в 2011 году и остается распространенной по сей день. Дело в том, что шоу HBO "Euphoria" показало анимированные версии Луи и Гарри вместе в образе персонажей, которые пишут фанфики в сериале.

"Опять же, дело в культурном намерении", - сказал Луи. "Но я думаю…. Это просто немного… Нет, я не собираюсь лгать. Я разозлился. Меня раздражало, что за этим стоит большая компания". Луи признался, что не хотел добавлять "масла в огонь", обсуждая "Ларри Стайлинсона", поэтому разговор не продолжился дальше.

Между тем, это не первый раз, когда певец говорит о том, что произошло на Euphoria. После того, как эпизод вышел в эфир, он написал в Твиттере: "Я могу категорически сказать, что со мной никто не связывался и я не одобрял это".

Учитывая, что между Гарри и Луи никогда не было никаких отношений, понятно, что разговор станет утомительным для бывших товарищей по группе. Тем не менее, Луи также рассказал в своем интервью Guardian о том, как он научился держать себя в руках после того, как в 2016 году потерял свою маму, Джоанну Дикин, которая скончалась от рака, и свою младшую сестру Фелисите - из-за передозировки наркотиков в марте 2019 года.

"Вся эта темная полоса, через которую я прошел, может звучать странно, но она дает мне силы в жизненных ситуациях", - признался Луи. "Это самая темная вещь, с которой мне пришлось иметь дело. Так что все остальное становится легче и менее важным, но, я полагаю, в общем плане вещей вы видите вещи такими, какие они есть".