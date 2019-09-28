Apple TV+ снял сериал "Ради всего человечесва": официальный трейлер (Видео)

Новости культуры:Премьера сериала состоится 1 ноября на Apple TV+.

Стриминговый сервис Apple TV+, который начнет свою работу 1 ноября, опубликовал новый трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества" (For All Mankind).

Главную роль в проекте сыграл Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц"). Сценаристом выступил Роналд. Д. Мур ("Звездный путь: Следующее поколение").

Сериал расскажет о том, что могло случиться, если бы космическая гонка между США и СССР никогда не закончилась.

Напомним, что cтриминговый сервис Apple TV+ 24 сентября опубликовал сразу два загадочных тизера предстоящего сериала "Прислуга" (Servant) режиссеров М. Найта Шьямалана ("Стекло") и Лизы Брюльманн ("Убивая Еву").