Скачать
Суббота, 28.09.2019
Пропавшее судно с украинцами: спасатели нашли троих членов экипажа
Пропавшее судно с украинцами: спасатели нашли троих членов экипажа
Скандал в США: сотрудники спецслужб требуют привлечь Трампа к ответственности
Спецслужбы США требуют привлечь Трампа к ответственности
Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы

Apple TV+ снял сериал "Ради всего человечесва": официальный трейлер (Видео)

Apple TV+ снял сериал "Ради всего человечесва": официальный трейлер (Видео)
18:15 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера сериала состоится 1 ноября на Apple TV+.

Стриминговый сервис Apple TV+, который начнет свою работу 1 ноября, опубликовал новый трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества" (For All Mankind).

Главную роль в проекте сыграл Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц"). Сценаристом выступил Роналд. Д. Мур ("Звездный путь: Следующее поколение").

Сериал расскажет о том, что могло случиться, если бы космическая гонка между США и СССР никогда не закончилась.

Американский фильм ужасов "Черное Рождество": вышел первый трейлер (Видео)

Напомним, что cтриминговый сервис Apple TV+ 24 сентября опубликовал сразу два загадочных тизера предстоящего сериала "Прислуга" (Servant) режиссеров М. Найта Шьямалана ("Стекло") и Лизы Брюльманн ("Убивая Еву").

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Фильм, Сериал, Трейлер, Apple TV, Ради всего человечества.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
03 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
04 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Южной Корее произошел взрыв на грузовом судне: есть пострадавшие (Видео)
В Южной Корее произошел взрыв на грузовом судне
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь