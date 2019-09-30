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Netflix закрывает популярный комедийный мультсериал "Конь БоДжек" (Видео)

Netflix закрывает популярный комедийный мультсериал "Конь БоДжек" (Видео)
17:58 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Первая часть шестого и последнего сезона "Коня БоДжека" выйдет на Netflix 25 октября, а вторая половина - 31 января 2020 года.

Мультсериал "Конь БоДжек" завершится после предстоящего шестого сезона, сообщает издание The Hollywood Reporter. И хотя создатель шоу Рафаэль Боб-Ваксберг всегда планировал, что в его мультсериале об антропоморфной лошади будет всего шесть сезонов, одна из звезд "БоДжека", Аарон Пол, теперь оспаривает этот тезис, заявляя, что Netflix фактически отменил БоДжека.

Отвечая на обеспокоенные твиты фанатов об окончании шоу, Пол рассказал, что потоковый гигант "отправил БоДжека на пастбище".

"Влюбился в этих персонажей, как и все остальные, но, к сожалению, Netflix подумал, что пришло время опустить занавес, и вот мы здесь, - написал он. - Они дали нам дом на 6 прекрасных лет. Мы ничего не могли с этим поделать". 

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Ни Netflix, ни Боб-Ваксберг пока не прокомментировали версию Аарона Пола, но это не было бы таким уж большим сюрпризом, пишет издание CoS. Стример, который редко публикует рейтинги своих шоу, не впервые закрывает признанные критиками сериалы с сильными фан-базами. Например, после первого сезона закрыли сериал Тука и Берти, а мистический сериал ОА - после двух.

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Фильмы, Кино, Мультфильмы, Мультсериал, Сериалы, Конь БоДжек.
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