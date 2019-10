Этого стоит ожидать: Крис Эванс сыграет в "Звездных войнах"

Ранее стало известно, что созданием новой трилогии "Звездных войн" займется ее знаменитый поклонник глава Marvel Studios Кевин Файги. Премьеры фильмов запланированы на 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

Сразу после публикации этой информации поклонники саги стали гадать над актерским составом, уверенные, что продюсер Marvel не сможет обойтись без уже знакомых ему и проверенных исполнителей супергеройских ролей. Первой пошутила над фанатами исполнительница роли Капитана Марвел Бри Ларсон, выложив в сеть свое фото в образе джедая.

Следом за ней в проект попросился ее коллега - известный по роли Капитана Америки Крис Эванс. На опубликованный в Twitter вопрос портала Collider "Какого актера Марвел вы бы хотели увидеть в "Звездных войнах"?2 он просто и лаконично ответил: "Меня".

Did someone say Star Wars?! pic.twitter.com/e6vVm5wW2p

— (@brielarson) 27 сентября 2019 г.