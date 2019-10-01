В 15 сезоне "Сверхъестественного" сыграет близкий друг Дженсена Эклса (Видео)

Новости культуры:Стало известно, кто поможет братьям Винчестерам бороться с выпущенными из ада мертвецами.

Предпоследний 14 сезон "Сверхъестественного" закончился по-настоящему пугающе. Бог разозлился и решил покончить с миром, отворив врата ада и выпустив на землю зомби, в том числе и ту нечисть, с которой Дин и Сэм боролись все предыдущие сезоны.

Издание Entertainment Weekly объявило, что одним из звездных гостей нового сезона будет звезда сериала "Ангел", исполнивший там роль Линдси МакДональда, актер Кристиан Кейн. Он сыграет роль Лео Уэбба, бывшего охотника и друга Дина Винчестера. Создатели вновь провели параллели с реальной жизнью, ведь Кейн является одним из близких друзей Дженсена Эклса.

Также напомним, что в финальный сезон вернутся уже знакомые зрителям персонажи: внебрачный сын Джона Винчестера Адам, глухонемая охотница Эйлин и Амара, сестра Бога.

Новость о том, что данный сезон последний, по-настоящему удивила и расстроила поклонников сериала. Несмотря на то, что шоу идет в эфире уже без малого 15 лет, оно все еще остается на пике успеха. Тем не менее, создатели и главное трио решили, что пришло время поставить точку в истории братьев Винчестеров.

Премьера последнего сезона запланирована на 10 октября 2019 года, всего в его рамках выйдет 20 эпизодов.