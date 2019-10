"Очень странные дела 4" должен поразить не менее предыдущих сезонов (Видео)

После выхода последнего создатели ленты пообещали о создании 4 сезона, который должен поразить не менее предыдущих.

Краткий тизер из будущего 4 сезона "Очень странных дел" появился в сети 30 сентября. В нем появляется цифра "4", а после нее сообщение: "Мы больше не в Хоукинсе".

Никаких других деталей относительно даты премьеры 4 сезона сериала или сюжета пока не сообщается.

На Twitter-странице сериала "Очень странные дела" в комментарии к видео говорится: "У нас есть удивительная команда, которая работает над 4-м сезоном, и мы не можем ждать, чтобы не поделиться этим с вами. Спасибо за вашу страсть и вашу любовь к нашему шоу... Давайте держать дверь в этой заинтересованности открытыми, да? Между прочим, мы уже не в Хоукинсе...".

Stranger Things 4

it’s happening! we have an awesome team working on st4 and we can’t wait to share it with you. thank you for your passion and your love for our show... let’s keep that curiosity door open, yeah? after all, we’re not in hawkins anymore...pic.twitter.com/aToeEqxxFY

— Stranger Writers (@strangerwriters) 30 сентября 2019 г.