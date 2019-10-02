"Белоснежка" на очереди: Disney планирует выпустить ремейк мультфильма

Новости культуры:Недавний успех ремейка "Короля Льва" от Disney, побуждает компанию на создание новых экранизаций их анимационных фильмов.

Теперь кинокомпания начала работу над ремейком "Белоснежки". Инсайдеры сообщают, что уже начались поиски актеров на главные роли в фильме: ищут Принцессу, Принца, Злую Королеву и семь гномов.

Также, известно, что производство картины начнется в марте следующего года в Ванкувере, Канада.

В режиссерском кресле - Марк Уэбб,известный по фильму "Новый Человек-паук", а сценарием займется Эрин Крессида Уилсон, известная по картине "Девушка в поезде".

Фильм будет музыкальным. Писать музыку для новой "Белоснежки" будут оскароносные композиторы - Бендж Пасек и Джастин Пол. Они обещают написать совершенно новую музыку для фильма, как сделали это с "Алладином".

Продюсировать проект будет Марк Платт, "отец" фильмов "Мэри Поппинс возвращается" и "Ла Ла Ленд".

Дата выхода картины не известна, но логично предположить, что премьеру ранее 2021 года ждать не следует.