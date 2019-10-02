"Белоснежка" на очереди: Disney планирует выпустить ремейк мультфильма

Теперь кинокомпания начала работу над ремейком "Белоснежки". Инсайдеры сообщают, что уже начались поиски актеров на главные роли в фильме: ищут Принцессу, Принца, Злую Королеву и семь гномов.
Также, известно, что производство картины начнется в марте следующего года в Ванкувере, Канада.
В режиссерском кресле - Марк Уэбб,известный по фильму "Новый Человек-паук", а сценарием займется Эрин Крессида Уилсон, известная по картине "Девушка в поезде".
Фильм будет музыкальным. Писать музыку для новой "Белоснежки" будут оскароносные композиторы - Бендж Пасек и Джастин Пол. Они обещают написать совершенно новую музыку для фильма, как сделали это с "Алладином".
Продюсировать проект будет Марк Платт, "отец" фильмов "Мэри Поппинс возвращается" и "Ла Ла Ленд".
Дата выхода картины не известна, но логично предположить, что премьеру ранее 2021 года ждать не следует.