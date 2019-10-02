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Среда, 02.10.2019
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Новая украинская комедия "Халепа на 5 Baksiv": опубликован первый трейлер (Видео)

Новая украинская комедия "Халепа на 5 Baksiv": опубликован первый трейлер (Видео)
16:08 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Государственное агентство Украины по вопросам кино представило трейлер молодежной комедии "Халепа на 5 Baksiv".

Трейлер украинской комедии ведомство разместило на своей странице в Facebook .

"Картина режиссера Мирослава Латыка создана при поддержке Госкино и выйдет в широкий прокат 7 ноября. Лента рассказывает о Максе и Зенике, основателях стартапа 5BAKSIV.NET, которые попадают в передрягу. На помощь они зовут мелкого мошенника Хомяка и, пытаясь выпутаться, становятся эпицентром разборок между неизвестными силовиками и местным авторитетом", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечает продюсер фильма Александр Дмитренко, сначала был успешный сериал "5baksiv.net", созданный в сотрудничестве с BBC Media Action при поддержке Британского совета. Много призов, симпатии зрителей и множество неиспользованного материала вдохновили команду на полный метр, тем более фанаты требовали продолжения сериальной истории, добавил он.

"Это абсолютно другой, снятый с чистого листа фильм. Только троица главных героев осталась от стартапа "5baksiv.net" во главе с бывшим киношным администратором, а теперь достаточно известным актером Дмитрием Хомяком", - рассказал продюсер.

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Кроме Дмитренко, продюсерами фильма является Дмитрий Хильченко и Полина Бушинская. Оператор-постановщик Евгений Усанов. Композитор Максим Ячминь.

В ролях - Дмитрий Хомяк, Евгения Гладий, Александр Жуковин, Никита Бычков-Андриевский, Денис Эйдер, Олег Примогенов, Игорь Писный.

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Кино, Фильм, Украинский фильм, Первый трейлер, Халепа на 5 Baksiv.
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