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Завершились съемки полнометражного анимационного фильма "Віктор_Робот"

Завершились съемки полнометражного анимационного фильма "Віктор_Робот"
17:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости культуры:"Виктор_Робот" является первым полнометражным фильмом Анатолия Лавренишина и вторым его проектом, который получил государственное финансирование.

Студия анимации “Червоний собака” представила Госкино завершенный производством полнометражный анимационный фильм режиссера Анатолия Лавренишина “Віктор_Робот”.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Это история в жанре научной фантастики о мире роботов и о далеком будущем человечества, о дружбе земной девочки Виктории и робота Виктора, благодаря которой девочка учится отличать настоящих друзей от подделок, а робот находит свое предназначение", - говорится в сообщении.

При поддержке Госкино был создан короткометражный фильм "Магазин певчих птиц», который имел фестивальный успех. Новый проект стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 31 млн 117 тыс. грн, что и составляет общую стоимость производства.

Производство фильма длилось более трех лет, над ним работали почти 200 профессионалов.

Автором сценария является Анастасия Лавренишина. Спродюсировала ленту Елена Голубева.

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Голоса героям подарили Мария Аглоткова, Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Доктор звук (Юрий Коваленко), Сергей Солопай.

Песни исполнили Dakh Daughters, Марьяна Головко, Антон Слепаков ( "Вагоновожатые"), Марко Галаневич (Даха Браха). Автор текстов песен - Марыся Никитюк. Композитор - Антон Байбаков.

Премьера фильма в Украине запланирована на 2020 год.

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Фильмы, Кино, Мультфильм, Сериалы, Виктор_Робот.
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