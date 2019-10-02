Завершились съемки полнометражного анимационного фильма "Віктор_Робот"

Новости культуры:"Виктор_Робот" является первым полнометражным фильмом Анатолия Лавренишина и вторым его проектом, который получил государственное финансирование.

Студия анимации “Червоний собака” представила Госкино завершенный производством полнометражный анимационный фильм режиссера Анатолия Лавренишина “Віктор_Робот”.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Это история в жанре научной фантастики о мире роботов и о далеком будущем человечества, о дружбе земной девочки Виктории и робота Виктора, благодаря которой девочка учится отличать настоящих друзей от подделок, а робот находит свое предназначение", - говорится в сообщении.

При поддержке Госкино был создан короткометражный фильм "Магазин певчих птиц», который имел фестивальный успех. Новый проект стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 31 млн 117 тыс. грн, что и составляет общую стоимость производства.

Производство фильма длилось более трех лет, над ним работали почти 200 профессионалов.

Автором сценария является Анастасия Лавренишина. Спродюсировала ленту Елена Голубева.

Голоса героям подарили Мария Аглоткова, Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Доктор звук (Юрий Коваленко), Сергей Солопай.

Песни исполнили Dakh Daughters, Марьяна Головко, Антон Слепаков ( "Вагоновожатые"), Марко Галаневич (Даха Браха). Автор текстов песен - Марыся Никитюк. Композитор - Антон Байбаков.

Премьера фильма в Украине запланирована на 2020 год.