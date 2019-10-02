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Актер и режиссер "Джокера" прокомментировали обвинения фильма в пропаганде насилия (Видео)

Актер и режиссер "Джокера" прокомментировали обвинения фильма в пропаганде насилия (Видео)
21:09 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Хоакин Феникс уверен, что зло нужно исследовать со всех сторон.

В психологическом триллере Тода Филлипса "Джокер" актер Хоакин Феникс играет роль Артура Флека - измученного психическим расстройством и неуравновешенного одиночку, склонного к бесчеловечному насилию. Накануне премьеры фильма 3 октября Феникс дал интервью изданию Vanity Fair, где рассказал о своем отношении к герою.

После Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера "Джокера", разгорелись ожесточенные дебаты о том, что фильм может оказаться "безответственной пропагандой насилия", вдохновляя потенциальных массовых убийц на преступления. Такая реакция прессы не удивила Феникса.

"Я и не думал, что все пройдет гладко, - говорит он. - Это сложный фильм. В некотором смысле, хорошо, что люди очень бурно на него реагируют". При этом Феникс хочет, чтобы фильм говорил сам за себя.

"Существует много разных способов взглянуть на персонажа [Артура Флека]. Вы можете сказать, что его, как и всех нас, нужно было услышать, понять и дать ему высказаться. Или вы можете сказать, что это человек, который нуждается в большом количестве людей, зацикленных на нем".

Звезда признался изданию, что чувствовал необходимость сыграть Джокера так, чтобы зрители сопереживали злодею. "Мы хотим простых ответов, мы хотим поносить людей. Это позволяет нам чувствовать себя хорошо, если мы можем определить зло, - сказал он. - Но это не здорово, потому что мы на самом деле не исследуем свой врожденный расизм, который есть у большинства белых людей. Или что бы это ни было. Это слишком легко для нас, и я чувствовал, что мы должны исследовать этого злодея. Это злой человек. Но я думаю, что мы как аудитория способны видеть разные вещи одновременно, испытывать их и оценивать их".

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Режиссер Тодд Филлипс, между тем, настаивал на том, что обеспокоенность зрителей - это не вина их фильма. "В конечном итоге, мы снимаем фильм о вымышленном персонаже в вымышленном мире, и надеемся, что люди примут его таким, какой он есть, - сказал он журналу. - Вы не можете винить фильмы в мире, который настолько безумный, что спусковым крючком может стать что-угодно. Наш фильм - это не призыв к действию. Во всяком случае, это призыв к саморефлексии в обществе".

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