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По роману Агаты Кристи: стал известен актерский состав фильма "Смерть на Ниле" (Фото)

По роману Агаты Кристи: стал известен актерский состав фильма "Смерть на Ниле" (Фото)
18:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера картины назначена на октябрь 2020 года.

Студия Fox объявила актерский состав предстоящего детективного фильма "Смерть на Ниле", основанного на одноименном романе Агаты Кристи и являющегося сиквелом "Убийства в Восточном Экспрессе".

Как сообщается на странице фильма в Twitter, режиссером вновь выступит Кеннет Брана, который вернется к роли Эркюля Пуаро.

В актерский состав также вошли Галь Гадот, Арми Хаммер, Летишиа Райт, Том Бейтман, Аннетт Бенинг, Рассел Брэнд, Али Фазал, Дон Френч, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Софи Оконедо и Дженнифер Сондерс.

Кроме того, студия поделилась официальным синопсисом будущей картины. Фильм описывается как "зловещая история об одержимой любви и её убийственных последствиях, которая развернется на фоне эпичного пейзажа опасности и дурных предчувствий".

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Напомним, по сюжету романа на пароходе, который плывет по Нилу, происходит убийство. Одним из пассажиров судна оказывается Пуаро, который и берется за расследование.

Съемки будут проходить в Великобритании и Египте. Премьера "Убийства на Ниле" назначена на октябрь 2020 года.

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Кино, Фильм, Агата Кристи, Новый фильм, Детектив, Смерть на Ниле.
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