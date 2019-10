По роману Агаты Кристи: стал известен актерский состав фильма "Смерть на Ниле" (Фото)

Студия Fox объявила актерский состав предстоящего детективного фильма "Смерть на Ниле", основанного на одноименном романе Агаты Кристи и являющегося сиквелом "Убийства в Восточном Экспрессе".

Как сообщается на странице фильма в Twitter, режиссером вновь выступит Кеннет Брана, который вернется к роли Эркюля Пуаро.

В актерский состав также вошли Галь Гадот, Арми Хаммер, Летишиа Райт, Том Бейтман, Аннетт Бенинг, Рассел Брэнд, Али Фазал, Дон Френч, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Софи Оконедо и Дженнифер Сондерс.

Кроме того, студия поделилась официальным синопсисом будущей картины. Фильм описывается как "зловещая история об одержимой любви и её убийственных последствиях, которая развернется на фоне эпичного пейзажа опасности и дурных предчувствий".

In October 2020, Kenneth Branagh returns with a whole new cast of suspects for Death on the Nile. pic.twitter.com/0WhqFXM4JD

— (@MOTOEmovie) 1 октября 2019 г.