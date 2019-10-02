Скачать
Среда, 02.10.2019
Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Барселона 0:1 Интер: гости забили первыми гол
Барселона 0:1 Интер: гости забили первыми гол
Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)
Скончался чешский певец Карел Готт (Видео)

По мотивам легендарной STALKER снимают фильм

По мотивам легендарной STALKER снимают фильм
22:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: torrentred.games

Новости культуры:Стоит отметить, что анонс был незапланированным, а публика, судя по всему, не должна была узнать о производстве картины так скоро.

Совсем недавно автор постапокалиптических романов "Метро" Дмитрий Глуховский сообщил, что по мотивам игры Metro 2033 снимут фильм. Оказывается, под прицел режиссеров попал не только этот боевик: Максим Самойлов анонсировал полнометражную ленту по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R.

1 октября на своей странице в Facebook Максим Самойлов сообщил друзьям о том, что не собирается посещать выставку "ИгроМир" в этом году, так как у него "в это время полный метр по Сталкеру".

На эту публичную переписку обратили внимание журналисты издания GameGuru. Сам режиссер Самойлов, кажется, совсем не рад такому повороту событий: в результате ему пришлось анонсировать картину досрочно.

Бюджет сериала Marvel будет таким же, как и у фильмов: подробности

Теперь, видимо, обязан сделать фактически официальное заявление: да, работа над сценарием идет, и, идут пробные съемки, да, ведется подбор актеров... С какой кинокомпанией работаю – пока не скажу. Съемки большого кино – процесс ой какой небыстрый! Так что говорить о дате релиза сейчас совершенно неуместно, – подчеркнул Самойлов.

К сожалению, это вся информация о фильме. Нет ни даты релиза, ни деталей о кинокомпании, с которой сотрудничает режиссер, ни каких-либо подробностей относительно сценария ленты.

Реакция авторов игры. Авторы игры S.T.A.L.K.E.R. – украинские разработчики из студии GSC Game World – не сообщали о своей причастности к фильму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Игра, Сталкер, Игра STALKER.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы лучшие напитки для здоровья печени
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Именины (День Ангела) Игоря: значение имени и поздравления
04 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
05 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь