"Терминатор: Темные судьбы": создатели показали шестой трейлер киноэпопеи (Видео)

Новости культуры:Студия Paramount Pictures опубликовала новый ролик шестой части франшизы "Терминатор".

Картина "Терминатор: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate, Термінатор: Фатум) станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" (1991).

В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800). К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриэл Луна и Диего Бонета.

Режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части "Дэдпула". А продюсером – Джеймс Кэмерон, который был режиссером и сценаристом первых двух частей "Терминатора". Как сообщалось ранее, Джеймс Кэмерон намерен сделать трилогию из шестой части "Терминатора".

В украинский прокат картина выйдет 31 октября 2019 года.