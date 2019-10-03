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У "Игры престолов" должно было быть больше 8 сезонов (Видео)

У "Игры престолов" должно было быть больше 8 сезонов (Видео)
11:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры:Джордж Мартин поделился деталями по созданию сериала.

По словам создателя цикла "Песнь Льда и Пламени", финальные серии были не такими, как задумывалось в его книгах.

"Они были... не совсем верными. Иначе могло быть еще пять сезонов." - рассказал Джордж Мартин. 

Автор также объяснил, что вынужден был постоянно идти на компромисс и жертвовать несколькими сюжетными линиями персонажей. Видение сериала у Мартина совершенно не совпадало с концепцией, которую предъявляли Бениофф и Уайсс во время съемок.

Фанаты, недовольные финалом последнего сезона, охотно разделили возмущение писателя. Эти претензии во многом были обоснованы упрощением и скомканностью сюжета, которые сложно было не заметить тем, кто читал печатную версию. Однако когда продюсеры убили одного из любимого персонажа аудитории - Дейенерис Таргариен, терпение всех зрителей достигло своего предела. Фанаты потребовали HBO переснять серии, строго опираясь на исходный сюжет книг. Так зрителям удалось собрать свыше 1,7 миллиона подписей.

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Однако, несмотря на многочисленные претензии к каналу, это не помешало «Игре престолов» стать обладателем нескольких премий "Эмми", включая награду в номинации "Лучший драматический сериал".

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Фанаты, Финал, Сериал, Эмми, Сезон, Джордж Мартин, Песнь Льда и Пламени, Лучший драматический сериал, Игры престолов.
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