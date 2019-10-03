У "Игры престолов" должно было быть больше 8 сезонов (Видео)

Новости культуры:Джордж Мартин поделился деталями по созданию сериала.

По словам создателя цикла "Песнь Льда и Пламени", финальные серии были не такими, как задумывалось в его книгах.

"Они были... не совсем верными. Иначе могло быть еще пять сезонов." - рассказал Джордж Мартин.

Автор также объяснил, что вынужден был постоянно идти на компромисс и жертвовать несколькими сюжетными линиями персонажей. Видение сериала у Мартина совершенно не совпадало с концепцией, которую предъявляли Бениофф и Уайсс во время съемок.

Фанаты, недовольные финалом последнего сезона, охотно разделили возмущение писателя. Эти претензии во многом были обоснованы упрощением и скомканностью сюжета, которые сложно было не заметить тем, кто читал печатную версию. Однако когда продюсеры убили одного из любимого персонажа аудитории - Дейенерис Таргариен, терпение всех зрителей достигло своего предела. Фанаты потребовали HBO переснять серии, строго опираясь на исходный сюжет книг. Так зрителям удалось собрать свыше 1,7 миллиона подписей.

Однако, несмотря на многочисленные претензии к каналу, это не помешало «Игре престолов» стать обладателем нескольких премий "Эмми", включая награду в номинации "Лучший драматический сериал".