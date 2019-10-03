"Виктор Робот": производство мультфильма закончено

Новости культуры:Завершено производство украинской анимационной ленты о дружбе земной девочки и робота.

Студия анимации "Красная собака" завершила производство украинской полнометражной анимационной ленты "Виктор Робот". Об этом в Facebook сообщает Госкино.

Это первый полнометражный фильм студии и дебютный полнометражный фильм режиссера Анатолия Лавренишина. Производство фильма длилось более трех лет, над лентой работали почти 200 профессионалов.

"Виктор Робот" - это история в жанре научной фантастики о мире роботов и о далеком будущем человечества, о дружбе земной девочки Виктории и работа Виктора, благодаря которой девочка учится отличать настоящих друзей от подделок, а робот находит свое предназначение. Мультфильм рассказывает о путешествии, в которое отправляются робот и маленькая девочка, чтобы найти ее дедушку, который попал в поломанный механический мир.

Персонажей озвучили актеры Мария Аглоткова, Виктор Жданов, Римма Зюбина, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Марк Галаневич (ДахаБраха) и Dakh Daughters.

Премьера фильма в Украине запланирована на 2020 год.