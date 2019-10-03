Скачать
Четверг, 03.10.2019
Заместитель Данилюка указом президента стал секретарем СНБО
Заместитель Данилюка указом президента стал секретарем СНБО
Данилюк призывает Богдана уйти в отставку
Данилюк призывает Богдана уйти в отставку
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик
Жертвы Андромеды: обнаружены останки мертвых галактик

"Виктор Робот": производство мультфильма закончено

"Виктор Робот": производство мультфильма закончено
16:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Завершено производство украинской анимационной ленты о дружбе земной девочки и робота.

Студия анимации "Красная собака" завершила производство украинской полнометражной анимационной ленты "Виктор Робот". Об этом в Facebook сообщает Госкино.

Это первый полнометражный фильм студии и дебютный полнометражный фильм режиссера Анатолия Лавренишина. Производство фильма длилось более трех лет, над лентой работали почти 200 профессионалов.

"Виктор Робот" - это история в жанре научной фантастики о мире роботов и о далеком будущем человечества, о дружбе земной девочки Виктории и работа Виктора, благодаря которой девочка учится отличать настоящих друзей от подделок, а робот находит свое предназначение. Мультфильм рассказывает о путешествии, в которое отправляются робот и маленькая девочка, чтобы найти ее дедушку, который попал в поломанный механический мир. 

"Белоснежка" на очереди: Disney планирует выпустить ремейк мультфильма

Персонажей озвучили актеры Мария Аглоткова, Виктор Жданов, Римма Зюбина, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Марк Галаневич (ДахаБраха) и Dakh Daughters.

Премьера фильма в Украине запланирована на 2020 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Мультфильм, Мультик, Госкино, Украинский мультик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
03 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Что носить осенью 2019: гардероб, который поможет создать идеальный образ (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
&quot;Теплые кредиты&quot; в прежнем виде продлеваются еще на год
"Теплые кредиты" в прежнем виде продлеваются еще на год
Microsoft представила новую ОС Windows 10X (Видео)
Microsoft представила новую ОС Windows 10X (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь