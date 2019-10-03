Новая киноверисия "Пеппи Длинныйчулок": что известно о будущей экранизации

Новости культуры:Продюсеры фильма "Паддингтон" хотят экранизировать рассказ Астрид Линдгрен.

Студия Studiocanal и кинокомпания Heyday Films, работавшая над фильмами "Приключения Паддингтона" и "Гарри Потер", экранизируют сказку Астрид Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок".

Как сообщает Variety, в производстве фильма примет участие шведская компания Astrid Lindgren Company, которую возглавляет внук писательницы, Нильс Нюман.

По словам Нильса, опыт экранизации больших литературных произведений Дэвида Хеймана (основатель Heyday Films) позволит понять и оценить книги о Пеппи, а также снять фильм, в котором будут отражены и шутливость, и серьезность работ Астрид Линдгрен.

Проект находится на ранней стадии разработки, дата начала съемок пока не определена, режиссер и актеры на главные роли пока не известны. Вероятней всего фильм выйдет в 2020 году - в 75-ую годовщину персонажа.

Напомним, первые три повести о девочке Пеппи были опубликованы в период с 1945-го по 1948 год. Издания переведены на 77 языков и проданы по всему миру в количестве более 65 млн экземпляров. Первая экранизация была снята в 1949 году в Швеции. В Советском Союзе двухсерийный фильм "Пеппи Длинныйчулок" вышел в 1984 году. Последняя на сегодняшний день голливудская киноверсия "Новые приключения Пеппи Длинныйчулок" была снята в 1988 году.