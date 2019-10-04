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Пятница, 04.10.2019
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"Американская история ужасов" останется без Джессики Лэнг (Видео)

"Американская история ужасов" останется без Джессики Лэнг (Видео)
11:41 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:Джессика Лэнг подтвердила, что попрощалась с хоррор-франшизой навсегда.

Актриса уверена, что от первых четырех сезонов антологии она получила все возможное.

"Я чувствую, что взяла все самое лучшее из тех первых четырех сезонов. Мне достались великолепные персонажи, их было очень интересно играть. Я смогла поработать с любимыми актерами, но не думаю, что когда-нибудь вернусь в проект", - заявила звезда в интервью Entertainment Weekly.

Напомним, что в "Доме-убийце" Лэнг сыграла Констанс Лэнгдон, вырастившую Антихриста, к этой роли актриса вернулась в восьмом сезоне - "Апокалипсисе". В "Психбольнице" она перевоплотилась в деспотичную монахиню Джуд Мартин, в "Шабаше" - в верховную ведьму Фиону Гуд и наконец во "Фрик-шоу" - в хозяйку цирка уродов Эльзу Марс.

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Однако свое сотрудничество с продюсером Райаном Мерфи, создателем "Американской истории ужасов", 70-летняя актриса прекращать не собирается. Джессика Лэнг в настоящее время снимается во втором сезоне комедийного сериала "Политик". Новое творение Мерфи с большим успехом стартовало на Netflix на прошлых выходных. По сюжету молодой, но очень амбициозный политик прокладывает себе путь к вершине политической карьеры.

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Видео, Американская история ужасов, Джессика Лэнг.
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