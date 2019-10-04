Кристен Стюарт удостоилась награды "Золотой иконы" в Цюрихе (Фото)

Новости культуры:Первый приз уже есть. Ждем номинацию на "Оскар"?

едва была озвучена дата выхода в широкий прокат байопика режиссера Бенедикта Эндрюса, повествующего о жизни актрисы Джин Сиберг, как выяснилось, что исполнившая в нем главную роль Кристен Стюарт уже обзавелась первой наградой.

В минувший вторник Стюарт стала гостьей кинофестиваля в Цюрихе, появившись на красной ковровой дорожке в идеально сидящем платье от Chanel. Необычная для вечернего наряда расцветка и контрастная отделка белой каймой сделали актрису центром внимания фотографов. Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза.

После премьерного показа фильма Стюарт удостоилась специального приза фестиваля – награды "Золотая икона", которая вручается за выдающиеся достижения в области киноиндустрии. На волне слухов о вероятной номинации актрисы на "Оскар" и "Золотой глобус" это признание ее таланта кажется особенно важным.

Напомним, кинокритики и поклонники начали обсуждать шансы Кристен Стюарт на получение важнейших наград Киноакадемии сразу после того, как была объявлена дата выхода фильма "Назло врагам" в кино. Премьера назначена на 13 декабря. Учитывая тот факт, что номинироваться на "Оскар" в 2020 году смогут лишь ленты, попавшие в прокат до 31 декабря 2019 года, складывается ощущение, что Amazon Studios делает все возможное, чтобы не упустить сезон награждений.

Претенденты на "Оскар" будут объявлена 13 января, а сама церемония награждения состоится 9 февраля 2020 года в голливудском театре "Долби".