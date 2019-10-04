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В Сети появился второй трейлер военной драмы "1917" (Видео)

В Сети появился второй трейлер военной драмы "1917" (Видео)
15:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:В фильме компании Universal Pictures снялись такие звезды Голливуда, как Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт и другие.

Одна из самых ожидаемых лент на военную тематику опубликовала свой второй трейлер.

Режиссером фильма "1917" стал оскароносный художник Сэм Мендес. Ранее он отметился такими киноработами, как "Красота по-американски", "007: Координаты "Скайфолл", "Спектр" и другими. На этот раз режиссер замахнулся на жанр военной драмы. Вместе с Кристи Уилсон-Кэрнс он написал и сценарий к картине.

Согласно сюжету фильма, события разворачиваются за день до окончания Первой мировой войны. Двоим британским рядовым поручено выполнить важную военную миссию – пересечь вражескую территорию и доставить сообщение, которое может спасти жизни 1600 солдат. Среди них и брат одного из рядовых, который имеет огромную мотивацию все сделать хорошо и слаженно. 

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Главные роли в фильме сыграли такие звезды мировой величины, как Колин Ферт, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Бенедикт Камбербэтч и другие. Съемки фильма проходили недалеко от Стоунхенджа на равнине Солсбери, а также в Глазго, Великобритания.

Что из этого получится – узнаем во время мирового проката, премьера которой назначена на начало 2020 года. Стоит добавить, что первый трейлер к фильму был опубликован на YouTube 1 августа, и с тех пор его посмотрели больше 13 миллионов раз. Второй трейлер к фильму появился 3 октября.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Драма, Фильм 1917.
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