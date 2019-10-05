Копия Netflix?: фильмы, снятые для Apple TV + будут выходить в прокат в кинотеатрах

Во время осенней презентации компания Apple представила свой фирменный стриминговый сервис Apple TV +.
Однако, Apple TV + не будет точной копией Netflix.
Как пишет издание The Wall Street Journal, сервис Apple будет выпускать свои фильмы сначала в кинотеатрах и только через несколько недель делать их доступными в своем сервисе Apple TV +.
Эта стратегия "яблочной" корпорации должна привлечь именитых голливудских режиссеров и продюсеров, которые хотят, чтобы их картины дебютировали по традиционной схеме: сначала в кинотеатрах, потом на любых других платформах.
Кроме того, прокат фильмов в кинотеатрах дает Apple возможность побороться за различные награды, например за Оскар и Эмми.