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Копия Netflix?: фильмы, снятые для Apple TV + будут выходить в прокат в кинотеатрах

Копия Netflix?: фильмы, снятые для Apple TV + будут выходить в прокат в кинотеатрах
14:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Эксперты сразу же провели параллель со стриминговым сервисом Netflix.

Во время осенней презентации компания Apple представила свой фирменный стриминговый сервис Apple TV +. 

Однако, Apple TV + не будет точной копией Netflix.

Как пишет издание The Wall Street Journal, сервис Apple будет выпускать свои фильмы сначала в кинотеатрах и только через несколько недель делать их доступными в своем сервисе Apple TV +.

Эта стратегия "яблочной" корпорации должна привлечь именитых голливудских режиссеров и продюсеров, которые хотят, чтобы их картины дебютировали по традиционной схеме: сначала в кинотеатрах, потом на любых других платформах.

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Кроме того, прокат фильмов в кинотеатрах дает Apple возможность побороться за различные награды, например за Оскар и Эмми.

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Фильмы, Кино, Кинотеатр, Netflix, Apple TV.
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