ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход

1 Кристофер Пламмер – "Звуки музыки" Многим людям нравится фильм "Звуки музыки", но актеру Кристоферу Пламмеру почти нечего сказать о нем, кроме ужасных вещей. Актер сыграл капитана Георга фон Траппа и кажется, эта роль была одной из самых сложных, которые когда-либо доставались Пламмеру. Похоже, фильм ему не понравился из-за того, что получился слишком серьезным. "Вам бы пришлось изрядно потрудиться, чтобы влить в него хоть каплю юмора", - сказал Пламмер. Похоже, что для него самой большой проблемой стала не сама история, а проблемы, с которыми он столкнулся, играя свою роль.

2 Марк Уолберг – "Явление" "Явление" был довольно популярным фильмом, но многим он не понравился, и одним из этих людей был актер Марк Уолберг – одна из звезд фильма. Когда он однажды встретился за обедом с актрисой Эми Адамс, они немного поговорили об этом фильме-катастрофе. Адамс чуть не стала сниматься в фильме, но ей удалось остаться в стороне, что, вероятно, было хорошим решением в долгосрочной перспективе, поскольку это помогло спасти ее карьеру. Но с другой стороны, Уолбергу не так повезло. Он снялся в фильме, но сам признался, что он плохой.

3 Салли Филд – "Удивительный человек-паук" По-видимому, никто не предупредил актрису Салли Филд, что Тетя Мэй является второстепенным персонажем в историях про человека-паука, и ей не очень нравилось играть эту роль. Филд казалась немного разочарованной тем, что ее персонаж создан "для поддержки" Питера Паркера, но странно, что она расстраивалась, учитывая, насколько важны тетя Мэй и дядя Бен для всей истории. Филд никогда не думала, что этот персонаж имеет большое значение. У нее не было много времени, чтобы подготовиться к роли, и ей вообще мало нравились эти фильмы.

4 Дэниел Крейг – "007: Спектр" После съемок фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр" актер Дэниел Крейг сделал довольно странное заявление о том, что он больше не хочет играть Джеймса Бонда. Он заявил, что есть много других ужасных вещей, которые он предпочел бы сделать, чем сняться в еще одном подобном фильме. "В данный момент нет. Совсем. На данный момент для меня все кончено. Мы закончили. Все, что я хочу сделать, это двигаться дальше", - сказал актер, когда его спросили, будет ли он заинтересован в создании еще одного фильма серии. Затем он заявил, что сделает это только ради денег. Похоже деньги возымели действие, так как он собирается играть Джеймса Бонда снова.

5 Шайа Лабаф – "Трансформеры: месть падших" Актер Шайа Лабаф снялся в первых нескольких фильмах "Трансформеров", но по крайней мере один из них ему не понравился. Лабаф откровенно высказал свое отношение ко второму фильму в серии - "Трансформеры: Месть падших". Актер также рассказал, почему он считает, что фильм не получился таким, каким он должен быть. Во время съемок фильма в Голливуде бастовали сценаристы, и Лабаф полагает, что это повлияло на фильм. "Мы снимали наш второй фильм в разгар забастовки сценаристов. У нас не было сценария. Нам пришлось работать ни с чем. У нас было буквально около 40 страниц", - сказал Лабаф.