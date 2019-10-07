Netflix снял продолжение сериала "Затерянных в космосе": новый трейлер (Видео)

Новости культуры:Премьера нового сезона "Затерянные в космосе" состоится 24 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Затерянные в космосе" - ремейка одноименного американского шоу 1965 года и одного из самых дорогих проектов компании.

Сюжет во втором сезоне снова развернется вокруг семьи Робинсонов.

В 2046 году их корабль потерпел крушение на необитаемой планете. Они планируют вернуться к миссии, из которой прилетели, и воссоединиться с другими колонистами.

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К главным ролям вернутся Молли Паркер, Тоби Стивенс, Паркер Поузи и Игнасио Серричио. Шоураннером вновь выступает Зак Эстрин.

Первый сезон сериала вышел в апреле прошлого года. Премьера нового сезона состоится на Netflix 24 декабря.