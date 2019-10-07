Объявлены победители Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов 2019 (Фото)

Новости культуры:Ежегодный кинофестиваль проходил с 26 сентября по 6 октября на более чем 400 локациях на 6 континентах.

Крупнейший в мире интерактивный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов объявил победителей 2019 года в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая актерская работа".

В этом году триумфатором стал британский кинематограф. Фаворитом всемирного зрительского жюри стал фильм "Сильвия" Ричарда Прендергаста из Великобритании. Лента рассказывает о семейной любви к машине. На родине "Сильвия" уже была отмечена премией London Independent Film Awards за лучший фильм.

Лучшим актером Манхэттенского фестиваля короткометражного кино был признан Джон Стэндинг из британской комедии "Семейный роман" о последствиях бурной ночи.

Обладателем Серебряной медали стала французская лента о двух братьях из Туниса – "Футбольный клуб Нефты" режиссера Ива Пиата. Бронзовая медаль фестиваля досталась британскому фильму "Время разлуки" режиссерки Магали Барбе об одиноком мужчине.

Отметим, что 22-й всемирный фестиваль короткометражного кино прошел с аншлагами в 41 кинотеатре по всей Украине. Десять короткометражных лент, которые попали в список финалистов, в течение недели оценили более 5000 украинских киноманов. В симпатиях относительно победителя украинцы оказались солидарны со зрителями по всему миру – их фаворитом стала лента "Сильвия" (956 голосов).

Второе место по итогам украинского голосования заняла британская лента "Время разлуки" (794 голоса), третье место зрители отдали "Футбольному клубу Нефты" из Франции (669 голосов). Лучшим актером был также признан Джон Стэндинг – за него проголосовали 2022 зрителя.

Каждый зритель мог стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучшей короткометражки года.