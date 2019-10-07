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Понедельник, 07.10.2019
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Опубликован новый трейлер мультфильма "Plаymobil" с участием Dzidzio (Фото, Видео)

Опубликован новый трейлер мультфильма "Plаymobil" с участием Dzidzio (Фото, Видео)
19:47 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера мультфильма состоится 14 ноября.

В сети появился обновленный дублированный трейлер "Plаymobil: фильма", одного из героев которого озвучил певец Dzidzio.

"Мы с моим героем Делом очень похожи, вы только посмотрите на прическу и эту шикарную бороду - одно лицо. Мне очень повезло озвучивать такого смешного и яркого героя", - поделился музыкант.

Режиссером картины выступил Лино ДиСальво ("Холодное сердце", "Вольт").

 
 
 
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Скоро, ми у всіх кінотеатрах країни. А правда схожі?

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Согласно синопсису, младший брат Марлы Чарли неожиданно исчезает в волшебной анимированной вселенной Plаymobil. Девушка должна пройти множество испытаний, чтобы вернуть его домой. Она отправляется в фантастическое путешествие через потрясающие новые миры, знакомится и объединяется с новыми друзьями.

Вышел первый трейлер четвертого сезона мультсериала "Рик и Морти" (Видео)

Приключения, в которые попадает Марла, а впоследствии и Чарли, вдохновляют их на мысль: неважно, какие обстоятельства создает для тебя жизнь, ты достигнешь всех вершин, если поверишь в себя.

В украинский прокат мультфильм выйдет 14 ноября.

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Все по теме:

Клип, Видео, Мультфильм, Трейлер, DZIDZIO, Украинский певец, Plаymobil.
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