Опубликован новый трейлер мультфильма "Plаymobil" с участием Dzidzio (Фото, Видео)

Новости культуры:Премьера мультфильма состоится 14 ноября.

В сети появился обновленный дублированный трейлер "Plаymobil: фильма", одного из героев которого озвучил певец Dzidzio.

"Мы с моим героем Делом очень похожи, вы только посмотрите на прическу и эту шикарную бороду - одно лицо. Мне очень повезло озвучивать такого смешного и яркого героя", - поделился музыкант.

Режиссером картины выступил Лино ДиСальво ("Холодное сердце", "Вольт").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Скоро, ми у всіх кінотеатрах країни. А правда схожі? Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 10 Сен 2019 в 2:28 PDT

Согласно синопсису, младший брат Марлы Чарли неожиданно исчезает в волшебной анимированной вселенной Plаymobil. Девушка должна пройти множество испытаний, чтобы вернуть его домой. Она отправляется в фантастическое путешествие через потрясающие новые миры, знакомится и объединяется с новыми друзьями.

Приключения, в которые попадает Марла, а впоследствии и Чарли, вдохновляют их на мысль: неважно, какие обстоятельства создает для тебя жизнь, ты достигнешь всех вершин, если поверишь в себя.

В украинский прокат мультфильм выйдет 14 ноября.