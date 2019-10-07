Вышел первый трейлер четвертого сезона мультсериала "Рик и Морти" (Видео)

Новости культуры:Премьера четвертого сезона состоится уже через месяц, 10 ноября.

Телеканал Adult Swim опубликовал трейлер нового сезона популярного комедийного мультсериала «Рик и Морти».

Трейлер дроступен на Youtube-канале Adult Swim. Менее чем за сутки трейлер собрал почти 4 миллиона просмотров. Премьера четвертого сезона состоится уже через месяц, 10 ноября.

Сериал "Рик и Морти" посвящен приключениям безумного ученого Рика Санчеза и его внука-подростка.

Напомним, продюсер мультипликационных сериалов "Симпсонов" и "Рик и Морти". Джоэл Майкл Мендел - четырехкратный обладатель премии "Эмми", продюсер анимационного мультфильма "Симпсоны" и "Рик и Морти", умер в возрасте 54 года.