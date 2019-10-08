Кейт Уинслет: 10 лучших фильмов английской актрисы

1 Британской актрисе Кейт Уинслет 5 октября исполняется 44 года. Родилась она в актерской семье, в которой буквально все, включая родителей, сестер и брата, увлекались лицедейством. Сама же Кейт уже с 11 лет начала постигать данный вид искусства, и именно ей суждено было добиться наибольшего успеха на этом поприще. Не последнюю роль здесь сыграло попадание в кинохит "Титаник". После выхода картины на мировые экраны Уинслет просыпается знаменитой, и из посыпавшегося потока предложений о съемках начинает выбирать сценарии по своему вкусу. Сегодня в фильмографии британской актрисы около полусотни работ. В нашей же подборке десятка наиболее ярких. Титаник (1997) Режиссер: Джеймс Кэмерон. Роза Келверт, дама преклонного возраста, когда-то была одной из пассажирок печально известного судна "Титаник". Много лет назад отправиться в Америку на шикарном корабле спешили богатые и знаменитые, а также обычные смертные, мечтающие покорить Новый Свет. Была в этой пестрой толпе и молодая аристократка Роза. Она отправилась в путешествие через океан в компании матери и жениха. В последний момент на судно успел заскочить и юный Джек Доусон, бедный художник с большими мечтами. Молодые люди знакомятся при пикантных обстоятельствах: Роза пытается свести счеты с жизнью, не желая вступать в брак по расчету. Джек уговаривает бунтарку передумать. Он открывает для девушки новый мир. В нем можно оставаться свободным и не изменять себе. Любовь настигает молодых людей на борту судна, которому через несколько часов суждено пойти ко дну.

2 Чтец (2008) Режиссер: Стивен Долдри. По дороге из школы подросток Михаэль неожиданно чувствует себя плохо и его начинает тошнить. Помощь юноше оказывает незнакомая женщина. Она доводит его до дома. Позже выясняется, что у парня скарлатина. Он провалялся в кровати три месяца, но не забыл о своей спасительнице и с букетом наперевес спешит ее отблагодарить. Пятнадцатилетний мальчишка, школьник, и взрослая женщина тридцати шести лет, кондуктор трамвая. Что может быть общего между ними? Неожиданный бурный роман, кажется, застает врасплох обоих. Юноша очарован красотой зрелой женщины, она же устала от одиночества. Однако вскоре Ханна исчезает из жизни влюбленного подростка, чтобы появиться спустя годы совершенно в другом обличье.

3 Разум и чувства (1995) Режиссер: Энг Ли. Семейство Дэшвуд в составе вдовы и трех ее дочерей живет весьма скромно и экономно. единственный выход из затруднительного положения возможен при удачном замужестве старших дочерей Элинор и Марианны. Девушки абсолютно разные по характеру. Элинор – весьма рассудительная и серьезная особа. Она влюбляется в скромного и нерешительного Эдварда, но едва узнав, что тот обещан другой, отступает и остается наедине с собственными чувствами. Марианна же – натура страстная и импульсивная. Она жаждет любви как в романах: полной приключений и волнений. ей абсолютно неинтересен немолодой, но надежный и состоятельный поклонник полковник Брэндон. Предметом ее воздыханий становится ветреный, но обаятельный Джон Уиллоуби.

4 Жизнь Дэвида Гейла (2003) Режиссер: Алан Паркер. Журналистка Бетси Блум отправляется в техасскую тюрьму. У нее в распоряжении есть три дня, чтобы взять интервью у некогда весьма популярного профессора Дэвида Гейла. Теперь же он является заключенным-смертником, и на четвертый день приговор будет приведен в исполнение. Мистер Гейл решает поведать историю свой жизни миру. Когда-то он при поддержке подруги Констанс активно боролся против смертной казни. Однако аргумент о возможности ошибочного обвинения не был принят во внимание властями. И вот сам главный герой находится в тюрьме за убийство и заявляет о своей невиновности. Что это – ошибка правосудия или эффектно, но жестоко спланированная акция по продвижению идеи об отмене смертной казни?

5 Вечное сияние чистого разума (2004) Режиссер: Мишель Гондри. Немного застенчивый, но добрый и романтичный Джоэл встречает непредсказуемую и удивительную Клементину. Парочка начинает встречаться, чередуя моменты ссор и примирений, очаровательных сюрпризов и неприятных разочарований. Настоящим ударом для мужчины становится новость, что его подруга обратилась в специальную компанию и удалила из своей памяти все воспоминания о бойфренде. Полный ненависти и гнева Джоэл спешит сделать то же самое. Специалисты-"стиратели" принимаются за работу, но что-то пошло не так. Мозг Джоэла, подключенный к аппарату, начинает активно сопротивляться процессу стирания, пытаясь оставить в памяти хотя бы небольшой уголок, посвященный Клементине.

6 Как малые дети (2006) Режиссер: Тодд Филд. Ох уж эта размеренная жизнь американских пригородов! Куча молодых мамочек, выгуливающих своих чад и обсуждающих проблемы правильного питания и поведения; папочки, дружной толпой играющие в футбол в свободное время. Семьи, полные благополучия и благопристойности. Однако все это лишь надуманное счастье, и продолжая жить обычной среднестатистической жизнью семейного человека, каждый по-прежнему имеет свои собственные мечты. Так, Сара изнывает от скуки среди подруг-ханжей и жаждет новых эмоций, ее супруг Ричард черпает их в просмотре порно. Брэд же в тайне от жены, желающий видеть его исключительно в ранге адвоката, приходит на площадку, где тренируются скейтеры. Встреча и случайный поцелуй Сары и Брэда вносит в их жизнь новые краски.

7 Стив Джобс (2015) Режиссер: Дэнни Бойл. Кто он, этот Стив Джобс, и что он забыл в мире компьютерных систем, ведь в принципе он ничего в них не смыслит? Он – не инженер, не программист, и даже не какой-нибудь среднестатистический дизайнер. Однако именно мистер Джобс вновь и вновь ведет презентации компании Apple и именно его лицо известно пользователям всего мира, а тысячи создателей плат, разъемов и программ так и останутся неизвестными героями. Просто у каждого оркестра должен быть свой дирижер, и Стив берет на себя эту роль, и с переменными успехом, путем проб и ошибок, но ведет свою компанию, а вместе с ней и все человечество в эру цифровых технологий.

8 Айрис (2001) Режиссер: Ричард Эйр. Известная писательница Айрис Мердок прожила в браке с супругом Джоном Бейли около 40 лет. Когда-то судьба свела их в стенах Оксфордского университета. Они работали там преподавателями, но мало кто подумал бы, что эту парочку могут связать семейные узы. Энергичная, яркая девушка без комплексов, открыто выражающая свои чувства и неплохо переносящая их на бумагу, и скромный неуклюжий очкарик. Айрис становится автором ряда успешных романов, в том числе и благодаря постоянной поддержке своего мужа. Вот и теперь, когда супружеская пара сталкивается с серьезной проблемой: у Айрис стала резко прогрессировать болезнь Альцгеймера, Джон подставляет свое плечо и начинает заботиться о любимой женщине.

9 Волшебная страна (2004) Режиссер: Марк Форстер. Джеймс Барри пребывает не в самом лучшем расположении духа: пьеса его провалилась, а супруга вместо поддержки лишь разочарованно поводит плечами. Глотком свежего воздуха для главного героя становится удивительная встреча в парке с семейством Дэвис. Сильвия и четверо ее забавных мальчуганов-непосед наполняют жизнь мужчины новым смыслом, а также возвращают желание писать. Он легко находит общий язык с детьми, желая порадовать их, постоянно придумывает разные развлечения. Правда, один из сыновей Сильвии, Питер, неохотно идет на контакт с новым знакомым. Он не по возрасту серьезно относится к жизни, хочет побыстрее стать взрослым и помогать семье. Барри начинает писать новую пьесу и делает Питера ее главным героем.