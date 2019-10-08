Киноляпы и неувязки в сюжетах голливудских блокбастеров

1 Армагеддон (1998) Научить астронавтов бурить скважины теоретически было гораздо проще, чем превратить бравых нефтяников в астронавтов. Когда Бен Аффлек указал на эту логическую несостыковку, Майкл Бэй поступил просто – приказал Бену заткнуться.

2 Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001) Главная цель Лары в фильме – уничтожить "Треугольник Света", чтобы Иллюминаты не смогли воспользоваться его силами. Тем не менее, обнаружив половину артефакта в первой же гробнице, весь третий акт фильма Лара проводит в попытках получить вторую половину и обе уничтожить. Проблема же заключается в том, что одна-то половина у нее уже есть – и, если артефакт не будет работать до тех пор, пока обе половинки не соединены, почему бы просто не уничтожить одну часть и успокоиться на этом, ведь вторая половинка тогда оказалась бы бесполезной?

3 Код Да Винчи (2006) Не было никакой необходимости подбирать комбинацию, чтобы открыть капсулу – уксус быстро замерзает в самом обычном холодильнике. Достаточно было положить капсулу в морозильную камеру, а потом разбить – уксус бы замерз и не причинил хранящемуся в капсуле сообщению никакого вреда.

4 Мальчишник в Вегасе (2009) Во всех без исключения курортах и игорных заведениях штата Невада каждый квадратный сантиметр (за исключением раздевалок сотрудников, гостевых номеров и туалетных комнат) просматривается видеокамерами охранных систем. Поэтому тот факт, что Даг 2 дня якобы находился на крыше и никто этого не заметил, попросту невозможен.

5 Человек-муравей (2015)

6 В фильме нам не раз дают понять, что масса Человека-муравья не меняется и остается такой же, хотя сам он уменьшается в размерах. Но как тогда кучка муравьев могла выдержать вес взрослого мужчины? Золушка (2015) Фея говорит, что ее волшебство потеряет силу после полуночи – и так, действительно, и происходит: когда Золушка убегает с бала, все волшебные вещи превращаются в то, чем были: лошади – в мышей, карета – в тыкву. Возникает вопрос, почему это не коснулось волшебных стеклянных туфелек Золушки.

7 Бегущий в лабиринте (2014) Во время сцены, когда герои говорят, что перепробовали все возможное, Ньют упоминает, что они не могут залезть наверх, потому что лианы не доходят до самого верха. Но каждый раз, когда камера снимает общий вид и мы видим стену лабиринта, становится очевидно, что лианы как раз-таки доходят до самого верха стены.

8 Гарри Поттер и Философский камень (2001) В Хогвартс-экспрессе всего 4 вагона, так что, когда Рон говорит, что везде всё занято, это не кажется нам удивительным. Куда удивительней другое: почему тогда Гарри сидит один в купе, куда спокойно могли бы поместиться 6 человек?

9 Гарри Поттер и Дары смерти – часть 2 (2011) Во флэшбэке, когда нам показывают Снейпа и Лили детьми, у Лили – карие глаза. В фильмах же самые разные герои неоднократно упоминают, что у Лили был такой же цвет глаз, что у Гарри Поттера.

10 Капитан Америка: Другая война (2014) К моменту выхода "Другой войны" мы неоднократно видели в тех же "Мстителях", как управляется со щитом Капитан Америка: щит поглощает почти всю кинетическую энергию, поэтому Кэп спокойно "держит удар" от молота Тора, репульсоров Железного человека и даже инопланетян. Но как только в щит ударяет Баки, Стива Роджерса почему-то так и сбивает с ног.

11 Холодное сердце (2013) В день коронации Эльзы выясняется, что Анна оставалась во дворце все то время, что ворота были закрыты – хотя единственная причина, по которой ворота закрывали, состояла в том, чтобы никто не узнал о силах Эльзы, и Анна-то как раз могла спокойно выйти и жить нормальной жизнью.

12 Знаки (2002) В конце фильма выясняется, что пришельцы вроде как боятся воды, вода может им навредить – а в начале фильма эти самые пришельцы преспокойно бегут ночью через покрытое росой кукурузное поле.

13 Чудо-женщина (2017) Когда Диана уезжает с вечера на лошади обратно в деревню, синее платье, в котором она была на вечере, слетает, а под ним обнаруживается костюм Чудо-женщины. На самом же деле, если бы под платьем у Дианы действительно все это время был костюм, это было бы легко заметно – у платья вырез глубже, и сквозь него торчал бы супергеройский костюм.

14 Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) Бэйн заманил в ловушку всю полицию Готэма, и в течение нескольких месяцев полицейские выживали в туннелях под землей – и тем не менее, когда Бэтмен их освобождает, они выходят на поверхность чистенькими, выбритыми и полными сил.

15 Убить Билла (2003) После того, как главная героиня провела несколько лет в коме, мышцы ее ног атрофировались – и никто не торопится нам объяснить, почему с мышцами рук (которыми она поднимает себя, умело убивает пару мужиков и толкает колеса инвалидной коляски) при этом у Невесты все в порядке.

16 Пассажиры (2016) В фильме упоминается, что на корабле есть запасы абсолютно всего – так почему Джиму и Авроре не пришло в голову самое простое решение, выстроить вторую капсулу, чтобы отправиться обратно в крио-сон?

17 Послезавтра (2004) В финальных сценах фильма, когда вертолеты спасают выживших в Нью-Йорке, люди собираются на крышах небоскребов. Только один вопрос: как, чисто технически, они сумели выбраться на крышу изнутри здания, если сверху, на крыше, слой снега и льда больше 3 метров толщиной?

18 Хоббит: Битва пяти воинств Пусть "Хоббит" – это чистейшее фэнтези, но про базовые законы физики забывать все-таки не стоит. Тем не менее, именно законы физики игнорирует Азог, упавший в воду и оставшийся у самой поверхности, подо льдом – хотя такой тяжелый доспех явно должен был утянуть его на дно.

19 Война миров Z (2013) Хотя район вокруг Иерусалима патрулирует множество вертолетов, ни один из патрулей по некоей непонятной причине не заметил весьма внушительную горку зомби – до тех пор, пока не стало слишком поздно.