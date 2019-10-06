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Зак Эфрон в Marvel: сможет ли актер присоединиться к "Стражам галактики" (Фото)

Зак Эфрон в Marvel: сможет ли актер присоединиться к "Стражам галактики" (Фото)
17:20 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:Киновселенная Marvel практически трещит по швам от переизбытка супергероев, но продюсеры продолжают вводить новых и новых персонажей.

Предполагается, что в грядущих "Стражах Галактики 3" появится Адам Уорлок, по крайней мере, намек на это был в посттитровой сцене второй части. Фанаты даже подобрали идеальную кандидатуру на роль Уорлока - Зака Эфрона.

Слухи о том, что Эфрон станет частью Marvel, ходили еще несколько лет назад, якобы продюсеры отправляли актеру сценарий некоего супергеройского блокбастера, правда, кого именно должен был сыграть Зак, не уточнялось. В мае слухи разгорелись с новой силой, вышел фан-арт, на котором звезда "Спасателей Малибу" предстал в образе Уорлока. А на днях поклонники пошли еще дальше и опубликовали постер "Стражей Галактики 3" с именем и изображением актера.

Неизвестно, что об этом думает Джеймс Ганн, в настоящее время режиссер занят на съемках сиквела "Отряда самоубийц". К работе над "Стражами Галактики 3" он приступит в лучшем случае в конце следующего года.

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Напомним, что Адам Уорлок, известный также как Мужчина, Идеальный человек и Магус, был создан группой ученых, вернее, выращен в специальном коконе, чтобы поработить мир. Такие планы не устроили супергероя, он восстал против ученых и отправился в свободное плавание. Уорлок обладает сверхчеловеческими способностями, а также может забирать души врагов и вершить над ними суд.

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Marvel, Зак Эфрон, Фото, Стражи Галактики, Американский актер, Стражи Галактики 3, Адам Уорлок.
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