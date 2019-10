Зак Эфрон в Marvel: сможет ли актер присоединиться к "Стражам галактики" (Фото)

Предполагается, что в грядущих "Стражах Галактики 3" появится Адам Уорлок, по крайней мере, намек на это был в посттитровой сцене второй части. Фанаты даже подобрали идеальную кандидатуру на роль Уорлока - Зака Эфрона.

Слухи о том, что Эфрон станет частью Marvel, ходили еще несколько лет назад, якобы продюсеры отправляли актеру сценарий некоего супергеройского блокбастера, правда, кого именно должен был сыграть Зак, не уточнялось. В мае слухи разгорелись с новой силой, вышел фан-арт, на котором звезда "Спасателей Малибу" предстал в образе Уорлока. А на днях поклонники пошли еще дальше и опубликовали постер "Стражей Галактики 3" с именем и изображением актера.

Неизвестно, что об этом думает Джеймс Ганн, в настоящее время режиссер занят на съемках сиквела "Отряда самоубийц". К работе над "Стражами Галактики 3" он приступит в лучшем случае в конце следующего года.

Haven't done a rumour casting in awhile, starting to hear Adam Warlock @ZacEfron talk so I thought this would be a fun way to get back into it :D hope you like it. #guardiansofthegalaxy @JamesGunn pic.twitter.com/6CdLMb3yB7

— BossLogic (@Bosslogic) May 15, 2019