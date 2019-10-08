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На телеэкраны выйдет украинская военная драма "Позывной Бандерас" (Видео)

На телеэкраны выйдет украинская военная драма "Позывной Бандерас" (Видео)
15:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:В День защитника Украины, 14 октября, украинцы смогут увидеть фильм режиссера Зазы Буадзе.

Украинский военный фильм "Позывной Бандерас" основан на реальных событиях.

Сценарий картины, написанный Сергеем Дзюбой и Артемием Кирсановым, созданный по мотивам дневника нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец", а также рассказами украинских воинов АТО.

По сюжету, группа разведчиков во главе с капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается уничтожить российского подрывника Ходока. Дело обстоит в 2014 году в АТО и все усложняется тем, что боевые действия происходят возле родного села "Бандераса".

Главная героиня "Крепостной" снимается в голливудском боевике (Фото)

Украинский актер Олег Шульга сыграл в картине главную роль. Также стоит отметить таких актеров ленты как Ольга Шульга, Антон Андрющенко, Сергей Лефор и многих других актеров театра и кино.

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Все по теме:

Видео, Драма, 14 октября, День защитника Украины, Заза Буадзе, Позывной Бандерас.
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