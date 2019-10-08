На телеэкраны выйдет украинская военная драма "Позывной Бандерас" (Видео)

Новости культуры:В День защитника Украины, 14 октября, украинцы смогут увидеть фильм режиссера Зазы Буадзе.

Украинский военный фильм "Позывной Бандерас" основан на реальных событиях.

Сценарий картины, написанный Сергеем Дзюбой и Артемием Кирсановым, созданный по мотивам дневника нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец", а также рассказами украинских воинов АТО.

По сюжету, группа разведчиков во главе с капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается уничтожить российского подрывника Ходока. Дело обстоит в 2014 году в АТО и все усложняется тем, что боевые действия происходят возле родного села "Бандераса".

Украинский актер Олег Шульга сыграл в картине главную роль. Также стоит отметить таких актеров ленты как Ольга Шульга, Антон Андрющенко, Сергей Лефор и многих других актеров театра и кино.