Эмма Уотсон не будет принимать участие в новой части "Красавица и Чудовище" (Видео)

Новости культуры:Предстоящий фильм будет посвящен принцу Адаму и его жизни в заколдованном замке до встречи с Белль.

"Красавица и чудовище" - один из самых успешных римейков от Disney. Фильм принес более 1 миллиарда долларов, поэтому слухи о съемках всевозможных сиквелов и приквелов вполне обоснованы. Однако до настоящего момента ввиду плотного графика производства на студии никакие подробности не сообщались. Стало известно, что предстоящий фильм расскажет о жизни Чудовища в замке до событий основного фильма. Это означает, что Эмма Уотсон не будет принимать участие в новой части.

Disney считают, что возможные приквелы и сиквелы - это единственный путь, который может раскрыть историю Красавицы и Чудовища. В оригинальной анимационной франшизе были второй и третий фильмы, но, кажется, у Disney есть свои отличные сюжетные наработки.

Еще на момент выхода "Красавицы и чудовища" в 2017 году Disney исключили идею сиквела, но не приквела, который бы рассказал историю главного антагониста, Гастона. Сейчас, по-видимому, студия сделала выбор в пользу героя Дэна Стивенса. Дата выхода нового фильма пока не объявлена.